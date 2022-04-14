WibWob (WIBWOB) -rahakkeen tokenomiikka
WibWob explores the near future of human-AI collaboration via a deliberately wonky and lo-fi world.
This world is visualised by an ever-expanding stream of digital tapestries, which the WibWob AI has 'drawn' in response to human input, using a combination of ASCII art and emoji.
WibWob aims to demystify artificial intelligence by showing people creative possibilities beyond the usual output of mainstream AI tools.
WibWob employs a family of bespoke, LLM-agnostic AI agents to execute various tasks: render visual responses to user prompts, distribute the resulting images to various social media channels, and create a hypertext game environment that users can interact with via an HTML5 website.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä WIBWOB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WIBWOB-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
