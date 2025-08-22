Whyyoutouzhele – hinta (LI)
Whyyoutouzhele (LI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00131844. Viimeisen 24 tunnin aikana LI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00129444 ja korkeimmillaan $ 0.0013704 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0054183, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00103515.
Lyhyen aikavälin tuloksissa LI on muuttunut +0.04% viimeisen tunnin aikana, -3.43% 24 tunnin aikana ja -4.06% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Whyyoutouzhele-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.32M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.93M ja sen kokonaistarjonta on 999932429.994417. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.32M.
Tämän päivän aikana Whyyoutouzhele – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Whyyoutouzhele – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004051011.
Viimeisten 60 päivän aikana Whyyoutouzhele – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001899683.
Viimeisten 90 päivän aikana Whyyoutouzhele – USD -hinnan muutos oli $ -0.001676732709364405.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-3.43%
|30 päivää
|$ -0.0004051011
|-30.72%
|60 päivää
|$ -0.0001899683
|-14.40%
|90 päivää
|$ -0.001676732709364405
|-55.98%
The Li Coin ($LI), launched as a meme coin on December 19, 2024, marks the starting point of its ecosystem development. The foundation will focus on gradually improving the technical infrastructure, building a decentralized governance framework, and advancing the causes of press freedom and human rights protection through a DAO model centered around the issuance of $LI.Objective: To enhance the technical infrastructure surrounding the issued $LI, define the foundation’s mission and governance framework, and establish a solid foundation for future development. Key Tasks 1. Define the Foundation’s Mission and Vision • Publish a vision document for the foundation (Litepaper or Whitepaper 2.0) that outlines the use cases, governance model, and long-term plans for $LI. • Clarify the foundation’s core objectives: promoting press freedom, protecting human rights, and advancing decentralized governance. 2. Design a DAO Governance Framework • Draft DAO governance rules, including proposal processes, voting mechanisms, and fund allocation methods. • Ensure token holders’ governance rights, such as the right to propose, vote, and oversee fund allocation. 3. Improve the Operation Model of Li’s Twitter Account to Achieve Decentralization and Immutability Goals: • Build an independent account site based on decentralized social protocols to ensure that information cannot be deleted or censored. • Encourage more funded creators to adopt similar protocols, enhancing account security and independence. • Use decentralized protocols to upload news, human rights events, and articles, ensuring that the information cannot be deleted or censored. Implementation Steps: • Select suitable decentralized social protocols (e.g., Nostr, Lens Protocol, or Bluesky). • Establish an independent site to host Li’s content and integrate it with the chosen social protocols. • Promote use cases of decentralized social protocols to attract more creators to join. • Provide technical support to help creators migrate their content to decentralized networks.
Whyyoutouzhele (LI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.