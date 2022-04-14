White Bike (BIKE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu White Bike (BIKE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
White Bike (BIKE) -rahakkeen tiedot

My name is White Hustler. I am huge YouTube and Insta blogger. Join community and become hodler of $BIKE 🏍 to make big profits🤑 Let`s blow memecoin meta🔥 $BIKE is more than a meme. It’s a religion! A white bike, mud stains and footprints around it, and surprised neighbors with sand in their hands in the background It your $BIKE !!!! Are you looking for wealth and chicks? Then you are in the rights place with BIKE🏍 That's the feeling when I bought a real BIKE for $BIKE!!

Virallinen verkkosivusto:
https://www.instagram.com/_.white_hustler/

White Bike (BIKE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu White Bike (BIKE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 6.29K
$ 6.29K$ 6.29K
Kokonaistarjonta:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 6.29K
$ 6.29K$ 6.29K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00073345
$ 0.00073345$ 0.00073345
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00000546
$ 0.00000546$ 0.00000546
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

White Bike (BIKE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

White Bike (BIKE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BIKE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BIKE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BIKE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BIKE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

BIKE-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BIKE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BIKE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.