Whispy – hinta (WHISPY)

Ei listattu

1WHISPY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Whispy (WHISPY) -hintakaavio
Whispy (WHISPY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00167062
$ 0.00167062$ 0.00167062

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Whispy (WHISPY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana WHISPY on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WHISPY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00167062, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WHISPY on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Whispy (WHISPY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 12.15K
$ 12.15K$ 12.15K

--
----

$ 12.15K
$ 12.15K$ 12.15K

998.92M
998.92M 998.92M

998,917,455.182779
998,917,455.182779 998,917,455.182779

Whispy-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 12.15K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WHISPY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.92M ja sen kokonaistarjonta on 998917455.182779. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 12.15K.

Whispy (WHISPY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Whispy – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Whispy – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Whispy – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Whispy – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-11.20%
60 päivää$ 0+30.67%
90 päivää$ 0--

Mikä on Whispy (WHISPY)

The project appears to revolve around a meme token named $WHISPY. This token embodies the essence of those who have faced financial losses ("rekt") on the Solana blockchain. $WHISPY is conceptualized as a spirit that has amassed all the pain from these losses and manifests once every ten years to distribute profits back to the affected individuals. It is portrayed as a harbinger of significant profits, symbolizing a chance for redemption and profit return for those who have previously suffered financial setbacks in the crypto market. This creates a narrative that ties the token's value and significance to the recovery and eventual profit of its holders.

Whispy (WHISPY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Whispy-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Whispy (WHISPY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Whispy (WHISPY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Whispy-rahakkeelle.

Tarkista Whispy-rahakkeen hintaennuste nyt!

WHISPY paikallisiin valuuttoihin

Whispy (WHISPY) -rahakkeen tokenomiikka

Whispy (WHISPY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WHISPY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "Whispy (WHISPY)"

Paljonko Whispy (WHISPY) on arvoltaan tänään?
WHISPY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WHISPY-USD-parin nykyinen hinta?
WHISPY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Whispy-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WHISPY markkina-arvo on $ 12.15K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WHISPY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WHISPY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.92M USD.
Mikä oli WHISPY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WHISPY saavutti ATH-hinnaksi 0.00167062 USD.
Mikä oli WHISPY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WHISPY-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on WHISPY-rahakkeen treidausvolyymi?
WHISPY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WHISPY tänä vuonna korkeammalle?
WHISPY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WHISPY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
