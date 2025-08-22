Lisätietoja WHINE-rahakkeesta

WHINE-rahakkeen hintatiedot

WHINE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

WHINE-rahakkeen tokenomiikka

WHINE-rahakkeen hintaennuste

Whine Coin-logo

Whine Coin – hinta (WHINE)

Ei listattu

1WHINE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Whine Coin (WHINE) -hintakaavio
Whine Coin (WHINE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0005343
$ 0.0005343$ 0.0005343

$ 0.00000714
$ 0.00000714$ 0.00000714

--

--

0.00%

0.00%

Whine Coin (WHINE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00001021. Viimeisen 24 tunnin aikana WHINE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WHINE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0005343, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00000714.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WHINE on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Whine Coin (WHINE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 918.46K
$ 918.46K$ 918.46K

--
----

$ 918.46K
$ 918.46K$ 918.46K

90.00B
90.00B 90.00B

89,999,752,352.0
89,999,752,352.0 89,999,752,352.0

Whine Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 918.46K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WHINE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 90.00B ja sen kokonaistarjonta on 89999752352.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 918.46K.

Whine Coin (WHINE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Whine Coin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Whine Coin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000007027.
Viimeisten 60 päivän aikana Whine Coin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000039151.
Viimeisten 90 päivän aikana Whine Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.0000007027-6.88%
60 päivää$ +0.0000039151+38.35%
90 päivää$ 0--

Mikä on Whine Coin (WHINE)

Whinecoin is an experimental memecoin by the Sommelier Finance team. Funds in the dev wallet are reserved for airdrops and liquidity for Solana and Cosmos pools. There is no team allocation. Memecoins are digital assets created primarily for entertainment and social engagement. They are not designed to have inherent value, and there should be no expectation of profit or financial return from acquiring or holding

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Whine Coin (WHINE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Whine Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Whine Coin (WHINE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Whine Coin (WHINE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Whine Coin-rahakkeelle.

Tarkista Whine Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

WHINE paikallisiin valuuttoihin

Whine Coin (WHINE) -rahakkeen tokenomiikka

Whine Coin (WHINE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WHINE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Whine Coin (WHINE)”

Paljonko Whine Coin (WHINE) on arvoltaan tänään?
WHINE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00001021 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WHINE-USD-parin nykyinen hinta?
WHINE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00001021. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Whine Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WHINE markkina-arvo on $ 918.46K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WHINE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WHINE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 90.00B USD.
Mikä oli WHINE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WHINE saavutti ATH-hinnaksi 0.0005343 USD.
Mikä oli WHINE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WHINE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00000714 USD.
Mikä on WHINE-rahakkeen treidausvolyymi?
WHINE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WHINE tänä vuonna korkeammalle?
WHINE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WHINE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:00:00 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

