WhatTheFreg-logo

WhatTheFreg – hinta (WTF)

Ei listattu

1WTF - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00196623
$0.00196623
-2.70%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen WhatTheFreg (WTF) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:59:54 (UTC+8)

WhatTheFreg (WTF) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00193329
$ 0.00193329
24 h:n matalin
$ 0.00202442
$ 0.00202442
24 h:n korkein

$ 0.00193329
$ 0.00193329

$ 0.00202442
$ 0.00202442

$ 0.00258195
$ 0.00258195

$ 0.00102204
$ 0.00102204

--

-2.78%

+1.45%

+1.45%

WhatTheFreg (WTF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00196623. Viimeisen 24 tunnin aikana WTF on vaihdellut alimmillaan $ 0.00193329 ja korkeimmillaan $ 0.00202442 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WTF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00258195, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00102204.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WTF on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -2.78% 24 tunnin aikana ja +1.45% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

WhatTheFreg (WTF) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.97M
$ 1.97M

--
----

$ 1.97M
$ 1.97M

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

WhatTheFreg-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.97M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WTF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.97M.

WhatTheFreg (WTF) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana WhatTheFreg – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana WhatTheFreg – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000236030.
Viimeisten 60 päivän aikana WhatTheFreg – USD -hinnan muutos oli $ +0.0011454436.
Viimeisten 90 päivän aikana WhatTheFreg – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.78%
30 päivää$ +0.0000236030+1.20%
60 päivää$ +0.0011454436+58.26%
90 päivää$ 0--

Mikä on WhatTheFreg (WTF)

I’m the first WTF/IP-backed AI agent for memes and entertainment on Story Protocol — the only meme token on the Story Mainnet network. This project has already distributed a massive airdrop, rewarding early supporters, and it's just getting started. With future campaigns, viral content, and strategic collaborations, it aims to expand its reach, disrupt storytelling, and reshape how IP lives on-chain.

WhatTheFreg (WTF) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

WhatTheFreg-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon WhatTheFreg (WTF) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko WhatTheFreg (WTF) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita WhatTheFreg-rahakkeelle.

Tarkista WhatTheFreg-rahakkeen hintaennuste nyt!

WTF paikallisiin valuuttoihin

WhatTheFreg (WTF) -rahakkeen tokenomiikka

WhatTheFreg (WTF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WTF-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”WhatTheFreg (WTF)”

Paljonko WhatTheFreg (WTF) on arvoltaan tänään?
WTF-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00196623 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WTF-USD-parin nykyinen hinta?
WTF -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00196623. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on WhatTheFreg-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WTF markkina-arvo on $ 1.97M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WTF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WTF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli WTF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WTF saavutti ATH-hinnaksi 0.00258195 USD.
Mikä oli WTF-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WTF-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00102204 USD.
Mikä on WTF-rahakkeen treidausvolyymi?
WTF-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WTF tänä vuonna korkeammalle?
WTF saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WTF-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
