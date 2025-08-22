Lisätietoja WHALES-rahakkeesta

Whales Market-logo

Whales Market – hinta (WHALES)

Ei listattu

1WHALES - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.070573
$0.070573$0.070573
-4.30%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Whales Market (WHALES) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:59:45 (UTC+8)

Whales Market (WHALES) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.069275
$ 0.069275$ 0.069275
24 h:n matalin
$ 0.073962
$ 0.073962$ 0.073962
24 h:n korkein

$ 0.069275
$ 0.069275$ 0.069275

$ 0.073962
$ 0.073962$ 0.073962

$ 4.41
$ 4.41$ 4.41

$ 0.02888233
$ 0.02888233$ 0.02888233

-0.25%

-4.48%

-11.33%

-11.33%

Whales Market (WHALES) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.070485. Viimeisen 24 tunnin aikana WHALES on vaihdellut alimmillaan $ 0.069275 ja korkeimmillaan $ 0.073962 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WHALES-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.41, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02888233.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WHALES on muuttunut -0.25% viimeisen tunnin aikana, -4.48% 24 tunnin aikana ja -11.33% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Whales Market (WHALES) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.84M
$ 1.84M$ 1.84M

--
----

$ 7.05M
$ 7.05M$ 7.05M

26.03M
26.03M 26.03M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Whales Market-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.84M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WHALES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 26.03M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.05M.

Whales Market (WHALES) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Whales Market – USD -hinta muuttui $ -0.00331288020700694.
Viimeisten 30 päivän aikana Whales Market – USD -hinnan muutos oli $ -0.0239181543.
Viimeisten 60 päivän aikana Whales Market – USD -hinnan muutos oli $ +0.0540887017.
Viimeisten 90 päivän aikana Whales Market – USD -hinnan muutos oli $ +0.03316074882562923.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00331288020700694-4.48%
30 päivää$ -0.0239181543-33.93%
60 päivää$ +0.0540887017+76.74%
90 päivää$ +0.03316074882562923+88.85%

Mikä on Whales Market (WHALES)

Decentralized OTC DEX on Solana. Trade Airdrop allocations | Points | Tokens

Whales Market (WHALES) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Whales Market-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Whales Market (WHALES) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Whales Market (WHALES) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Whales Market-rahakkeelle.

Tarkista Whales Market-rahakkeen hintaennuste nyt!

WHALES paikallisiin valuuttoihin

Whales Market (WHALES) -rahakkeen tokenomiikka

Whales Market (WHALES) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WHALES-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Whales Market (WHALES)”

Paljonko Whales Market (WHALES) on arvoltaan tänään?
WHALES-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.070485 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WHALES-USD-parin nykyinen hinta?
WHALES -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.070485. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Whales Market-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WHALES markkina-arvo on $ 1.84M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WHALES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WHALES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 26.03M USD.
Mikä oli WHALES-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WHALES saavutti ATH-hinnaksi 4.41 USD.
Mikä oli WHALES-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WHALES-rahakkeen ATL-hinta oli 0.02888233 USD.
Mikä on WHALES-rahakkeen treidausvolyymi?
WHALES-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WHALES tänä vuonna korkeammalle?
WHALES saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WHALES-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.