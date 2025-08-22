Lisätietoja WINT-rahakkeesta

Whale Intel-logo

Whale Intel – hinta (WINT)

Ei listattu

1WINT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00304692
$0.00304692$0.00304692
-14.60%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Whale Intel (WINT) -hintakaavio
Whale Intel (WINT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00302135
$ 0.00302135$ 0.00302135
24 h:n matalin
$ 0.00356882
$ 0.00356882$ 0.00356882
24 h:n korkein

$ 0.00302135
$ 0.00302135$ 0.00302135

$ 0.00356882
$ 0.00356882$ 0.00356882

$ 0.019375
$ 0.019375$ 0.019375

$ 0
$ 0$ 0

-0.53%

-14.62%

+80.89%

+80.89%

Whale Intel (WINT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00304692. Viimeisen 24 tunnin aikana WINT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00302135 ja korkeimmillaan $ 0.00356882 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WINT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.019375, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WINT on muuttunut -0.53% viimeisen tunnin aikana, -14.62% 24 tunnin aikana ja +80.89% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Whale Intel (WINT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 894.24K
$ 894.24K$ 894.24K

--
----

$ 3.05M
$ 3.05M$ 3.05M

293.46M
293.46M 293.46M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Whale Intel-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 894.24K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WINT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 293.46M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.05M.

Whale Intel (WINT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Whale Intel – USD -hinta muuttui $ -0.000521903793364802.
Viimeisten 30 päivän aikana Whale Intel – USD -hinnan muutos oli $ +0.0028384317.
Viimeisten 60 päivän aikana Whale Intel – USD -hinnan muutos oli $ +0.0023041025.
Viimeisten 90 päivän aikana Whale Intel – USD -hinnan muutos oli $ -0.0010177814607211665.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000521903793364802-14.62%
30 päivää$ +0.0028384317+93.16%
60 päivää$ +0.0023041025+75.62%
90 päivää$ -0.0010177814607211665-25.03%

Mikä on Whale Intel (WINT)

WhaleIntel.AI | AI-Powered Smart Money Tracker Track what matters on-chain. WhaleIntel is a token-gated intelligence terminal built for serious traders, funds, and protocols. It tracks what the smart money is investing in, where capital is flowing, and how it evolves over time. 🎲 Highlights & Innovations - Full coverage of the Virtuals Ecosystem - Genesis Tracking: Track any and every project launch and how allocations flow across wallets. - Virgen Tracking: Follow user behavior across blocks, their activity, their claims, and their token movements. Follow the smart money with our proprietary algorithm and get early alpha on participation trends.

Whale Intel (WINT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Whale Intel-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Whale Intel (WINT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Whale Intel (WINT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Whale Intel-rahakkeelle.

Tarkista Whale Intel-rahakkeen hintaennuste nyt!

WINT paikallisiin valuuttoihin

Whale Intel (WINT) -rahakkeen tokenomiikka

Whale Intel (WINT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WINT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Whale Intel (WINT)”

Paljonko Whale Intel (WINT) on arvoltaan tänään?
WINT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00304692 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WINT-USD-parin nykyinen hinta?
WINT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00304692. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Whale Intel-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WINT markkina-arvo on $ 894.24K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WINT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WINT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 293.46M USD.
Mikä oli WINT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WINT saavutti ATH-hinnaksi 0.019375 USD.
Mikä oli WINT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WINT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on WINT-rahakkeen treidausvolyymi?
WINT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WINT tänä vuonna korkeammalle?
WINT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WINT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
