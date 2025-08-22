Whale Intel – hinta (WINT)
-0.53%
-14.62%
+80.89%
+80.89%
Whale Intel (WINT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00304692. Viimeisen 24 tunnin aikana WINT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00302135 ja korkeimmillaan $ 0.00356882 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WINT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.019375, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa WINT on muuttunut -0.53% viimeisen tunnin aikana, -14.62% 24 tunnin aikana ja +80.89% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Whale Intel-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 894.24K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WINT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 293.46M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.05M.
Tämän päivän aikana Whale Intel – USD -hinta muuttui $ -0.000521903793364802.
Viimeisten 30 päivän aikana Whale Intel – USD -hinnan muutos oli $ +0.0028384317.
Viimeisten 60 päivän aikana Whale Intel – USD -hinnan muutos oli $ +0.0023041025.
Viimeisten 90 päivän aikana Whale Intel – USD -hinnan muutos oli $ -0.0010177814607211665.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.000521903793364802
|-14.62%
|30 päivää
|$ +0.0028384317
|+93.16%
|60 päivää
|$ +0.0023041025
|+75.62%
|90 päivää
|$ -0.0010177814607211665
|-25.03%
WhaleIntel.AI | AI-Powered Smart Money Tracker Track what matters on-chain. WhaleIntel is a token-gated intelligence terminal built for serious traders, funds, and protocols. It tracks what the smart money is investing in, where capital is flowing, and how it evolves over time. 🎲 Highlights & Innovations - Full coverage of the Virtuals Ecosystem - Genesis Tracking: Track any and every project launch and how allocations flow across wallets. - Virgen Tracking: Follow user behavior across blocks, their activity, their claims, and their token movements. Follow the smart money with our proprietary algorithm and get early alpha on participation trends.
