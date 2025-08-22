Lisätietoja WHALE-rahakkeesta

WHALE-rahakkeen hintatiedot

WHALE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

WHALE-rahakkeen tokenomiikka

WHALE-rahakkeen hintaennuste

Whale Ecosystem-logo

Whale Ecosystem – hinta (WHALE)

Ei listattu

1WHALE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01870434
$0.01870434$0.01870434
+6.60%1D
USD
Reaaliaikainen Whale Ecosystem (WHALE) -hintakaavio
Whale Ecosystem (WHALE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01723327
$ 0.01723327$ 0.01723327
24 h:n matalin
$ 0.01893817
$ 0.01893817$ 0.01893817
24 h:n korkein

$ 0.01723327
$ 0.01723327$ 0.01723327

$ 0.01893817
$ 0.01893817$ 0.01893817

$ 0.245688
$ 0.245688$ 0.245688

$ 0.01153005
$ 0.01153005$ 0.01153005

+0.99%

+6.69%

+40.47%

+40.47%

Whale Ecosystem (WHALE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01870434. Viimeisen 24 tunnin aikana WHALE on vaihdellut alimmillaan $ 0.01723327 ja korkeimmillaan $ 0.01893817 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WHALE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.245688, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01153005.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WHALE on muuttunut +0.99% viimeisen tunnin aikana, +6.69% 24 tunnin aikana ja +40.47% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Whale Ecosystem (WHALE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 392.75K
$ 392.75K$ 392.75K

--
----

$ 392.75K
$ 392.75K$ 392.75K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Whale Ecosystem-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 392.75K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WHALE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.00M ja sen kokonaistarjonta on 21000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 392.75K.

Whale Ecosystem (WHALE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Whale Ecosystem – USD -hinta muuttui $ +0.00117279.
Viimeisten 30 päivän aikana Whale Ecosystem – USD -hinnan muutos oli $ -0.0036101639.
Viimeisten 60 päivän aikana Whale Ecosystem – USD -hinnan muutos oli $ -0.0009271142.
Viimeisten 90 päivän aikana Whale Ecosystem – USD -hinnan muutos oli $ -0.02113587493192833.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00117279+6.69%
30 päivää$ -0.0036101639-19.30%
60 päivää$ -0.0009271142-4.95%
90 päivää$ -0.02113587493192833-53.05%

Mikä on Whale Ecosystem (WHALE)

The Whale Ecosystem is driven by community needs. Our coded AI agent is integrated into all aspects of our Ecosystem and we are improving its capabilities week by week Whale's initially took on the task of making the tax token system, workable, sustainable and acceptable to the community, given the previous tax tokens of the past, that was not a small task in itself. Our sales tax is paid into a tax wallet, and the contents of that wallet are re-distributed weekly to our token and NFT holders (% breakdown available on X and website) We have a working useable AI agent, which has been built on Fantom and Migrated and improved drastically on Sonic

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Whale Ecosystem (WHALE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Whale Ecosystem-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Whale Ecosystem (WHALE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Whale Ecosystem (WHALE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Whale Ecosystem-rahakkeelle.

Tarkista Whale Ecosystem-rahakkeen hintaennuste nyt!

WHALE paikallisiin valuuttoihin

Whale Ecosystem (WHALE) -rahakkeen tokenomiikka

Whale Ecosystem (WHALE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WHALE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Whale Ecosystem (WHALE)”

Paljonko Whale Ecosystem (WHALE) on arvoltaan tänään?
WHALE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01870434 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WHALE-USD-parin nykyinen hinta?
WHALE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01870434. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Whale Ecosystem-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WHALE markkina-arvo on $ 392.75K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WHALE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WHALE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.00M USD.
Mikä oli WHALE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WHALE saavutti ATH-hinnaksi 0.245688 USD.
Mikä oli WHALE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WHALE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01153005 USD.
Mikä on WHALE-rahakkeen treidausvolyymi?
WHALE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WHALE tänä vuonna korkeammalle?
WHALE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WHALE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Whale Ecosystem (WHALE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

