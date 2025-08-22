Whale Ecosystem – hinta (WHALE)
Whale Ecosystem (WHALE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01870434. Viimeisen 24 tunnin aikana WHALE on vaihdellut alimmillaan $ 0.01723327 ja korkeimmillaan $ 0.01893817 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WHALE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.245688, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01153005.
Lyhyen aikavälin tuloksissa WHALE on muuttunut +0.99% viimeisen tunnin aikana, +6.69% 24 tunnin aikana ja +40.47% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Whale Ecosystem-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 392.75K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WHALE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.00M ja sen kokonaistarjonta on 21000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 392.75K.
Tämän päivän aikana Whale Ecosystem – USD -hinta muuttui $ +0.00117279.
Viimeisten 30 päivän aikana Whale Ecosystem – USD -hinnan muutos oli $ -0.0036101639.
Viimeisten 60 päivän aikana Whale Ecosystem – USD -hinnan muutos oli $ -0.0009271142.
Viimeisten 90 päivän aikana Whale Ecosystem – USD -hinnan muutos oli $ -0.02113587493192833.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.00117279
|+6.69%
|30 päivää
|$ -0.0036101639
|-19.30%
|60 päivää
|$ -0.0009271142
|-4.95%
|90 päivää
|$ -0.02113587493192833
|-53.05%
The Whale Ecosystem is driven by community needs. Our coded AI agent is integrated into all aspects of our Ecosystem and we are improving its capabilities week by week Whale's initially took on the task of making the tax token system, workable, sustainable and acceptable to the community, given the previous tax tokens of the past, that was not a small task in itself. Our sales tax is paid into a tax wallet, and the contents of that wallet are re-distributed weekly to our token and NFT holders (% breakdown available on X and website) We have a working useable AI agent, which has been built on Fantom and Migrated and improved drastically on Sonic
