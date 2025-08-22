Welshare Health Token – hinta (WEL)
+0.44%
-4.47%
-17.68%
-17.68%
Welshare Health Token (WEL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0021948. Viimeisen 24 tunnin aikana WEL on vaihdellut alimmillaan $ 0.00214034 ja korkeimmillaan $ 0.00229769 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WEL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.146838, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00175715.
Lyhyen aikavälin tuloksissa WEL on muuttunut +0.44% viimeisen tunnin aikana, -4.47% 24 tunnin aikana ja -17.68% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Welshare Health Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 540.18K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WEL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 245.74M ja sen kokonaistarjonta on 2500000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.50M.
Tämän päivän aikana Welshare Health Token – USD -hinta muuttui $ -0.000102886546732447.
Viimeisten 30 päivän aikana Welshare Health Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0005247762.
Viimeisten 60 päivän aikana Welshare Health Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002996461.
Viimeisten 90 päivän aikana Welshare Health Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.003057274012555106.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.000102886546732447
|-4.47%
|30 päivää
|$ -0.0005247762
|-23.90%
|60 päivää
|$ -0.0002996461
|-13.65%
|90 päivää
|$ -0.003057274012555106
|-58.21%
Welshare Health is developing a decentralized app to help patients personalize how they contribute to AI-driven medical research by leveraging web3 technologies. Data silos within the healthcare industry lead to inefficiencies in clinical trial recruitment and understanding patient behavior insights. Simultaneously, individuals have little control over how their health data is used, and often do not benefit directly from participating in research studies. Welshare Health connects patient communities directly with medical research, addressing the inefficiencies of traditional research models and empowering individuals to take control of their health data, while earning rewards and accessing personalized health offers.
