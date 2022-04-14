WELD (WELD) -rahakkeen tokenomiikka
Weld Money is a modern fintech project already creating a revolution in finance and payments today. Weld Money implements a payment solution for recurring daily expenses with minimal fees backed by any crypto wallet.
It is obvious today that the traditional financial system is entirely obsolete. And cryptocurrencies, digital assets considered modern, are not used in everyday life due to a number of problems users face (high commissions, verifications, etc.). The key to solving this problem was the concept of Weld Money, developed by Alexey Meretskiy, Alexey Bobok, and Iryna Lorens.
The global goal of Weld Money is to connect the world of cryptocurrencies with the world of traditional fiat finance. Weld Money is a transparent bridge between two worlds. All this became possible thanks to the product Weld Money - the weld card.
the indisputable advantages of weld card are: payment with stablecoins at all points of sale using Apple/Google Pay the ability to use crypto assets when paying in online stores balance control of all digital assets in one mobile application or website account (NFT, donats, other next-generation digital assets) cashback program the ability to choose a bank in different jurisdictions for opening an account minimal fees for payments additional benefits for investors in the WELD token
Deregulation and decentralization are what really drive user engagement and continued growth. Weld Money today is a modern digital payment provider for the post-fiat era.
WELD (WELD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu WELD (WELD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
WELD (WELD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
WELD (WELD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä WELD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WELD-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät WELD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WELD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
WELD-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne WELD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WELD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.