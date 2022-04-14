Weble Ecosystem (WET) -rahakkeen tokenomiikka

Weble Ecosystem (WET) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Weble Ecosystem (WET) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Weble Ecosystem (WET) -rahakkeen tiedot

New decentralized blockchain networks can settle world-wide payments in less than a second. These breakthroughs open the way to disruptive visions such as the IoV (Internet of Value) : an open internet of assets where anything can be instantly tokenized and exchanged without the supervision of centralized traditional finance systems.

Weble GMBH is specialized in IoT (Internet of Things) and building automation protocols. The company produces Universal IoT Gateways supporting main industrial M2M communication standards. Adding cryptocurrencies wallets and other mean of payments to our supported protocols permits our customers to easily integrate financial services.

The Weble Ecosystem Token (WET) aims to play a central role in our products and services. It also gives anyone the opportunity to invest in our company success.

Virallinen verkkosivusto:
https://wet.weble.ch/

Weble Ecosystem (WET) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Weble Ecosystem (WET) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 363.11K
$ 363.11K$ 363.11K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 4.87
$ 4.87$ 4.87
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.18423
$ 0.18423$ 0.18423
Nykyinen hinta:
$ 0.36301
$ 0.36301$ 0.36301

Weble Ecosystem (WET) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Weble Ecosystem (WET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä WET-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WET-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät WET-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WET-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

WET-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne WET-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WET-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.