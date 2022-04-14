Weble Ecosystem (WET) -rahakkeen tokenomiikka
New decentralized blockchain networks can settle world-wide payments in less than a second. These breakthroughs open the way to disruptive visions such as the IoV (Internet of Value) : an open internet of assets where anything can be instantly tokenized and exchanged without the supervision of centralized traditional finance systems.
Weble GMBH is specialized in IoT (Internet of Things) and building automation protocols. The company produces Universal IoT Gateways supporting main industrial M2M communication standards. Adding cryptocurrencies wallets and other mean of payments to our supported protocols permits our customers to easily integrate financial services.
The Weble Ecosystem Token (WET) aims to play a central role in our products and services. It also gives anyone the opportunity to invest in our company success.
Weble Ecosystem (WET) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Weble Ecosystem (WET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä WET-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WET-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.