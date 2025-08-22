Web3 Whales – hinta (W3W)
Web3 Whales (W3W) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01159704. Viimeisen 24 tunnin aikana W3W on vaihdellut alimmillaan $ 0.01152058 ja korkeimmillaan $ 0.01179996 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. W3W-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.087176, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00563945.
Lyhyen aikavälin tuloksissa W3W on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -1.10% 24 tunnin aikana ja +1.80% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Web3 Whales-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.09M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. W3W-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 93.58M ja sen kokonaistarjonta on 94388211.54460917. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.09M.
Tämän päivän aikana Web3 Whales – USD -hinta muuttui $ -0.00012919433050617.
Viimeisten 30 päivän aikana Web3 Whales – USD -hinnan muutos oli $ -0.0015729401.
Viimeisten 60 päivän aikana Web3 Whales – USD -hinnan muutos oli $ +0.0051539483.
Viimeisten 90 päivän aikana Web3 Whales – USD -hinnan muutos oli $ +0.000900397363924121.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.00012919433050617
|-1.10%
|30 päivää
|$ -0.0015729401
|-13.56%
|60 päivää
|$ +0.0051539483
|+44.44%
|90 päivää
|$ +0.000900397363924121
|+8.42%
What Do You Meme is a project created by Youtuber Fomotion. The goal of the project is to colletivelly invest in crypto launchpads like Seedify, Enjinstarter Dao Maker and many more. For 1 single person it could be really hard to get a good and profitable tier in a good launchpad. But with an entire community, it's way more easy. What Do You Meme has a small buy and sell tax which will be used for this. On our Dapp people can not only buy/sell our token, use the DAO voting system to decide the move we will make, bt also stake their $WDYM tokens. Based on the amount and the period a user stakes the token, he/she can claim their share of these launchpad profits.
