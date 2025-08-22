Lisätietoja W3W-rahakkeesta

Web3 Whales – hinta (W3W)

Ei listattu

1W3W - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01159704
$0.01159704$0.01159704
-1.10%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Web3 Whales (W3W) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:59:17 (UTC+8)

Web3 Whales (W3W) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01152058
$ 0.01152058$ 0.01152058
24 h:n matalin
$ 0.01179996
$ 0.01179996$ 0.01179996
24 h:n korkein

$ 0.01152058
$ 0.01152058$ 0.01152058

$ 0.01179996
$ 0.01179996$ 0.01179996

$ 0.087176
$ 0.087176$ 0.087176

$ 0.00563945
$ 0.00563945$ 0.00563945

--

-1.10%

+1.80%

+1.80%

Web3 Whales (W3W) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01159704. Viimeisen 24 tunnin aikana W3W on vaihdellut alimmillaan $ 0.01152058 ja korkeimmillaan $ 0.01179996 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. W3W-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.087176, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00563945.

Lyhyen aikavälin tuloksissa W3W on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -1.10% 24 tunnin aikana ja +1.80% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Web3 Whales (W3W) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

--
----

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

93.58M
93.58M 93.58M

94,388,211.54460917
94,388,211.54460917 94,388,211.54460917

Web3 Whales-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.09M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. W3W-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 93.58M ja sen kokonaistarjonta on 94388211.54460917. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.09M.

Web3 Whales (W3W) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Web3 Whales – USD -hinta muuttui $ -0.00012919433050617.
Viimeisten 30 päivän aikana Web3 Whales – USD -hinnan muutos oli $ -0.0015729401.
Viimeisten 60 päivän aikana Web3 Whales – USD -hinnan muutos oli $ +0.0051539483.
Viimeisten 90 päivän aikana Web3 Whales – USD -hinnan muutos oli $ +0.000900397363924121.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00012919433050617-1.10%
30 päivää$ -0.0015729401-13.56%
60 päivää$ +0.0051539483+44.44%
90 päivää$ +0.000900397363924121+8.42%

Mikä on Web3 Whales (W3W)

What Do You Meme is a project created by Youtuber Fomotion. The goal of the project is to colletivelly invest in crypto launchpads like Seedify, Enjinstarter Dao Maker and many more. For 1 single person it could be really hard to get a good and profitable tier in a good launchpad. But with an entire community, it's way more easy. What Do You Meme has a small buy and sell tax which will be used for this. On our Dapp people can not only buy/sell our token, use the DAO voting system to decide the move we will make, bt also stake their $WDYM tokens. Based on the amount and the period a user stakes the token, he/she can claim their share of these launchpad profits.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Web3 Whales (W3W) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Web3 Whales-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Web3 Whales (W3W) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Web3 Whales (W3W) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Web3 Whales-rahakkeelle.

Tarkista Web3 Whales-rahakkeen hintaennuste nyt!

W3W paikallisiin valuuttoihin

Web3 Whales (W3W) -rahakkeen tokenomiikka

Web3 Whales (W3W) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää W3W-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Web3 Whales (W3W)”

Paljonko Web3 Whales (W3W) on arvoltaan tänään?
W3W-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01159704 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on W3W-USD-parin nykyinen hinta?
W3W -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01159704. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Web3 Whales-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen W3W markkina-arvo on $ 1.09M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on W3W-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
W3W-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 93.58M USD.
Mikä oli W3W-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
W3W saavutti ATH-hinnaksi 0.087176 USD.
Mikä oli W3W-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
W3W-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00563945 USD.
Mikä on W3W-rahakkeen treidausvolyymi?
W3W-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko W3W tänä vuonna korkeammalle?
W3W saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso W3W-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:59:17 (UTC+8)

Web3 Whales (W3W) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

