Lisätietoja WTN-rahakkeesta

WTN-rahakkeen hintatiedot

WTN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

WTN-rahakkeen tokenomiikka

WTN-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

WaterNeuron-logo

WaterNeuron – hinta (WTN)

Ei listattu

1WTN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.152244
$0.152244$0.152244
+8.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen WaterNeuron (WTN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:28:17 (UTC+8)

WaterNeuron (WTN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.139329
$ 0.139329$ 0.139329
24 h:n matalin
$ 0.154461
$ 0.154461$ 0.154461
24 h:n korkein

$ 0.139329
$ 0.139329$ 0.139329

$ 0.154461
$ 0.154461$ 0.154461

$ 0.956263
$ 0.956263$ 0.956263

$ 0.054954
$ 0.054954$ 0.054954

+0.31%

+8.87%

-3.97%

-3.97%

WaterNeuron (WTN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.152244. Viimeisen 24 tunnin aikana WTN on vaihdellut alimmillaan $ 0.139329 ja korkeimmillaan $ 0.154461 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WTN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.956263, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.054954.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WTN on muuttunut +0.31% viimeisen tunnin aikana, +8.87% 24 tunnin aikana ja -3.97% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

WaterNeuron (WTN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 17.80M
$ 17.80M$ 17.80M

--
----

$ 17.80M
$ 17.80M$ 17.80M

116.97M
116.97M 116.97M

116,969,438.6316372
116,969,438.6316372 116,969,438.6316372

WaterNeuron-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 17.80M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WTN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 116.97M ja sen kokonaistarjonta on 116969438.6316372. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 17.80M.

WaterNeuron (WTN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana WaterNeuron – USD -hinta muuttui $ +0.01240693.
Viimeisten 30 päivän aikana WaterNeuron – USD -hinnan muutos oli $ -0.0338627042.
Viimeisten 60 päivän aikana WaterNeuron – USD -hinnan muutos oli $ -0.0243179493.
Viimeisten 90 päivän aikana WaterNeuron – USD -hinnan muutos oli $ -0.08332151964932768.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.01240693+8.87%
30 päivää$ -0.0338627042-22.24%
60 päivää$ -0.0243179493-15.97%
90 päivää$ -0.08332151964932768-35.37%

Mikä on WaterNeuron (WTN)

WaterNeuron is a liquid staking protocol designed for the Internet Computer (ICP) network. It allows users to stake their ICP tokens in a capital-efficient manner by issuing nICP tokens They represent the staked ICP and can be used within the DeFi ecosystem on the Internet Computer. This enables users to benefit from both the staking rewards of ICP and the yields from DeFi applications without locking up their tokens.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

WaterNeuron (WTN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

WaterNeuron-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon WaterNeuron (WTN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko WaterNeuron (WTN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita WaterNeuron-rahakkeelle.

Tarkista WaterNeuron-rahakkeen hintaennuste nyt!

WTN paikallisiin valuuttoihin

WaterNeuron (WTN) -rahakkeen tokenomiikka

WaterNeuron (WTN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WTN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”WaterNeuron (WTN)”

Paljonko WaterNeuron (WTN) on arvoltaan tänään?
WTN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.152244 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WTN-USD-parin nykyinen hinta?
WTN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.152244. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on WaterNeuron-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WTN markkina-arvo on $ 17.80M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WTN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WTN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 116.97M USD.
Mikä oli WTN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WTN saavutti ATH-hinnaksi 0.956263 USD.
Mikä oli WTN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WTN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.054954 USD.
Mikä on WTN-rahakkeen treidausvolyymi?
WTN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WTN tänä vuonna korkeammalle?
WTN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WTN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:28:17 (UTC+8)

WaterNeuron (WTN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.