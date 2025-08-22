Lisätietoja WATERBEAR-rahakkeesta

waterbear – hinta (WATERBEAR)

Ei listattu

1WATERBEAR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen waterbear (WATERBEAR) -hintakaavio
waterbear (WATERBEAR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00902704
$ 0.00902704$ 0.00902704

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1.80%

+1.80%

waterbear (WATERBEAR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana WATERBEAR on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WATERBEAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00902704, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WATERBEAR on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +1.80% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

waterbear (WATERBEAR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 27.19K
$ 27.19K$ 27.19K

--
----

$ 27.19K
$ 27.19K$ 27.19K

999.88M
999.88M 999.88M

999,877,342.801437
999,877,342.801437 999,877,342.801437

waterbear-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 27.19K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WATERBEAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.88M ja sen kokonaistarjonta on 999877342.801437. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 27.19K.

waterbear (WATERBEAR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana waterbear – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana waterbear – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana waterbear – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana waterbear – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-11.45%
60 päivää$ 0+9.14%
90 päivää$ 0--

Mikä on waterbear (WATERBEAR)

meet waterbear: the microscopic, chonky gummy space tank that literally cannot be killed. extreme heat? nope. 6,000 atmospheres of pressure? nope. 30 years without water? nope. bitcoin crashes? hope not, but nope. live tiny, die never. the ultimate survivor now powers desci as its meme coin—think doge, but for science. waterbear is here to make science fun and unstoppable. join the unstoppable revolution.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

waterbear (WATERBEAR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

waterbear-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon waterbear (WATERBEAR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko waterbear (WATERBEAR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita waterbear-rahakkeelle.

Tarkista waterbear-rahakkeen hintaennuste nyt!

WATERBEAR paikallisiin valuuttoihin

waterbear (WATERBEAR) -rahakkeen tokenomiikka

waterbear (WATERBEAR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WATERBEAR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”waterbear (WATERBEAR)”

Paljonko waterbear (WATERBEAR) on arvoltaan tänään?
WATERBEAR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WATERBEAR-USD-parin nykyinen hinta?
WATERBEAR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on waterbear-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WATERBEAR markkina-arvo on $ 27.19K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WATERBEAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WATERBEAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.88M USD.
Mikä oli WATERBEAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WATERBEAR saavutti ATH-hinnaksi 0.00902704 USD.
Mikä oli WATERBEAR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WATERBEAR-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on WATERBEAR-rahakkeen treidausvolyymi?
WATERBEAR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WATERBEAR tänä vuonna korkeammalle?
WATERBEAR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WATERBEAR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
