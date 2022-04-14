Water Rabbit (WAR) -rahakkeen tokenomiikka
Water Rabbit (WAR) -rahakkeen tiedot
What is the project about?
Water Rabbit Token ($WAR) is an innovative cryptocurrency developed by Shanvere DAO. Our project's primary objective is to position $WAR as a widely recognized and utilized currency in the digital assets space. We envision $WAR as a trusted medium of exchange, store of value, and unit of account, going beyond the conventional role of cryptocurrencies.
What makes your project unique?
Unlike many other cryptocurrencies, $WAR is not simply another 'memecoin'. It is a part of a greater mission to reshape the landscape of digital currencies. We are actively collaborating with top-tier institutions to establish $WAR as a credible and trusted financial instrument in the digital economy. Our vision and partnerships set us apart, giving us a unique positioning in the cryptosphere.
History of your project.
The $WAR project was launched on the 27th of July, 2022, beginning its journey on the Binance Smart Chain. Our token has since been listed on various platforms, including Pancakeswap, Poocoin, Bogged.finance, and P2B, thus gaining significant exposure and recognition in the cryptocurrency market.
What’s next for your project?
The future of $WAR is full of potential and expansion. We are continuously working towards forming new strategic partnerships, increasing our token's utility, and further enhancing its recognition as a valid currency. Our vision is for $WAR to be more than just another cryptocurrency, but an integral part of the evolving financial landscape.
What can your token be used for?
$WAR's primary use case is to function as a digital currency. Users can leverage it as a medium of exchange, store of value, and unit of account. Our ongoing collaborations with top institutions aim to significantly expand the utility of $WAR, making it a versatile token within the digital asset ecosystem. As we progress, we expect to see $WAR adopted in various financial and commercial scenarios, driving its value and significance in the digital
Water Rabbit (WAR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Water Rabbit (WAR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Water Rabbit (WAR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Water Rabbit (WAR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä WAR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WAR-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät WAR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WAR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
WAR-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne WAR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WAR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.