Water Rabbit – hinta (WAR)
Water Rabbit (WAR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana WAR on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0,0014013, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa WAR on muuttunut +%0,62 viimeisen tunnin aikana, +%16,94 24 tunnin aikana ja +%55,46 viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Water Rabbit-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 867,31K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 897,23M ja sen kokonaistarjonta on 897980460.7729914. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 868,03K.
Tämän päivän aikana Water Rabbit – USD -hinta muuttui $ +0,00014012.
Viimeisten 30 päivän aikana Water Rabbit – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Water Rabbit – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Water Rabbit – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0,00014012
|+%16,94
|30 päivää
|$ 0
|+%586,37
|60 päivää
|$ 0
|+%960,48
|90 päivää
|$ 0
|--
What is the project about? Water Rabbit Token ($WAR) is an innovative cryptocurrency developed by Shanvere DAO. Our project's primary objective is to position $WAR as a widely recognized and utilized currency in the digital assets space. We envision $WAR as a trusted medium of exchange, store of value, and unit of account, going beyond the conventional role of cryptocurrencies. What makes your project unique? Unlike many other cryptocurrencies, $WAR is not simply another 'memecoin'. It is a part of a greater mission to reshape the landscape of digital currencies. We are actively collaborating with top-tier institutions to establish $WAR as a credible and trusted financial instrument in the digital economy. Our vision and partnerships set us apart, giving us a unique positioning in the cryptosphere. History of your project. The $WAR project was launched on the 27th of July, 2022, beginning its journey on the Binance Smart Chain. Our token has since been listed on various platforms, including Pancakeswap, Poocoin, Bogged.finance, and P2B, thus gaining significant exposure and recognition in the cryptocurrency market. What’s next for your project? The future of $WAR is full of potential and expansion. We are continuously working towards forming new strategic partnerships, increasing our token's utility, and further enhancing its recognition as a valid currency. Our vision is for $WAR to be more than just another cryptocurrency, but an integral part of the evolving financial landscape. What can your token be used for? $WAR's primary use case is to function as a digital currency. Users can leverage it as a medium of exchange, store of value, and unit of account. Our ongoing collaborations with top institutions aim to significantly expand the utility of $WAR, making it a versatile token within the digital asset ecosystem. As we progress, we expect to see $WAR adopted in various financial and commercial scenarios, driving its value and significance in the digital
Kuinka paljon Water Rabbit (WAR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Water Rabbit (WAR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Water Rabbit-rahakkeelle.
Tarkista Water Rabbit-rahakkeen hintaennuste nyt!
Water Rabbit (WAR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WAR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
