WATER Coin (WATER) -rahakkeen tokenomiikka
Global charity and research initiatives that will drive attention of millions of people. $WATER aims to have a net-positive impact on real world with the help of charity.
$WATER introduces a unique and engaging game mechanic inspired by the states of water—staking (icing) and burning (vaporizing).
FREEZING (STAKING) Just as water turns into ice when it gets cold, $WATER tokens can be staked (iced) to earn rewards. Stakers are rewarded with additional $WATER tokens over time, simulating the process of accumulating ice
VAPORIZING (BURNING) When water is heated, it turns into vapor and disappears. Similarly, $WATER tokens can be burned (vaporized) to reduce the total supply, increasing scarcity and potentially the value of the remaining tokens.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä WATER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WATER-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät WATER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WATER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
WATER-rahakkeen hintaennuste
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.