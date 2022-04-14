WATER Coin (WATER) -rahakkeen tokenomiikka

WATER Coin (WATER) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu WATER Coin (WATER) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
WATER Coin (WATER) -rahakkeen tiedot

Global charity and research initiatives that will drive attention of millions of people. $WATER aims to have a net-positive impact on real world with the help of charity.

$WATER introduces a unique and engaging game mechanic inspired by the states of water—staking (icing) and burning (vaporizing).

FREEZING (STAKING) Just as water turns into ice when it gets cold, $WATER tokens can be staked (iced) to earn rewards. Stakers are rewarded with additional $WATER tokens over time, simulating the process of accumulating ice

VAPORIZING (BURNING) When water is heated, it turns into vapor and disappears. Similarly, $WATER tokens can be burned (vaporized) to reduce the total supply, increasing scarcity and potentially the value of the remaining tokens.

Virallinen verkkosivusto:
https://watercoin.wtf/
Valkoinen paperi:
https://wiki.watercoin.wtf/welcome

WATER Coin (WATER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu WATER Coin (WATER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 898.34K
Kokonaistarjonta:
$ 73.11B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 73.11B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 898.34K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00277966
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
WATER Coin (WATER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

WATER Coin (WATER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä WATER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WATER-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät WATER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WATER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

WATER-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne WATER-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WATER-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

