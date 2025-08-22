WATCoin – hinta (WATC)
-1.96%
-1.98%
-16.06%
-16.06%
WATCoin (WATC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00009997. Viimeisen 24 tunnin aikana WATC on vaihdellut alimmillaan $ 0.00009996 ja korkeimmillaan $ 0.000103 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WATC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00183688, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00006898.
Lyhyen aikavälin tuloksissa WATC on muuttunut -1.96% viimeisen tunnin aikana, -1.98% 24 tunnin aikana ja -16.06% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
WATCoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.01M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WATC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 50.16B ja sen kokonaistarjonta on 55555555555.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.55M.
Tämän päivän aikana WATCoin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana WATCoin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000769505.
Viimeisten 60 päivän aikana WATCoin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000675295.
Viimeisten 90 päivän aikana WATCoin – USD -hinnan muutos oli $ -0.00034308863939919795.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-1.98%
|30 päivää
|$ -0.0000769505
|-76.97%
|60 päivää
|$ -0.0000675295
|-67.54%
|90 päivää
|$ -0.00034308863939919795
|-77.43%
Our project is a TON-chain, Telegram-based tap-to-earn game platform designed to provide users with an easy and engaging way to earn tokens while fostering community interaction. Players can participate by tapping just 60 times, four times a day, making the platform accessible and enjoyable for users of all levels. Built around a Beluga meme theme, the project offers a unique and entertaining utility, ensuring a playful and lighthearted experience. Beyond gaming, the project integrates both digital and real-world benefits. Tokens earned on the platform can be used for exclusive perks in areas such as tourism, hospitality, and even water-based products through our Smart Water initiatives. The project aims to bridge the gap between online and offline experiences, creating a seamless ecosystem where users can enjoy both virtual and tangible rewards. By combining innovation, community interaction, and fun, our project not only redefines the tap-to-earn model but also establishes itself as a lifestyle brand within the TON blockchain ecosystem.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon WATCoin (WATC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko WATCoin (WATC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita WATCoin-rahakkeelle.
Tarkista WATCoin-rahakkeen hintaennuste nyt!
WATCoin (WATC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WATC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
|08-19 03:40:00
|Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
|08-18 17:40:00
|Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.