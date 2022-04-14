Warrior Coin (WAR) -rahakkeen tokenomiikka
Warrior Coin (WAR) -rahakkeen tiedot
What Is WarriorCoin ($WAR)?
WarriorCoin ($WAR) is the official utility token of the PoliticalPump.com ecosystem — a platform that mixes political commentary with the fast-moving world of meme coins.
Every 72 hours, PoliticalPump.com launches a brand new meme coin paired with $WAR. These meme coins are fun, themed, and tradable — and users can buy them using any Solana-based token. When users trade these meme coins, it also increases demand and trading volume for $WAR.
This creates a cycle: More meme coins = more $WAR trading = more attention = more value for $WAR.
As the $WAR token is used more in meme coin pairings, its liquidity pool grows and its circulating supply drops — helping to increase its value. The more active the ecosystem becomes, the more $WAR is needed and the more valuable it gets.
In short: WarriorCoin ($WAR) is what powers everything on PoliticalPump.com. It’s like the fuel that keeps the meme coin engine running — and the more people use the platform, the more powerful $WAR becomes.
Warrior Coin (WAR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Warrior Coin (WAR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Warrior Coin (WAR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Warrior Coin (WAR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä WAR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WAR-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät WAR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WAR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.