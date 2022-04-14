Warped Games (WARPED) -rahakkeen tokenomiikka
Warped Games (WARPED) -rahakkeen tiedot
What is $WARPED? $WARPED is the ERC-20 utility token that powers the Warped Universe. Its primary utilities include:
-Fueling Web2 - Web3 Collectible Conversions: Fueling the portal to player ownership.
-Guiding Game Development & Design: Empowering token holders to influence the direction and evolution of the Warped Universe.
-Discounts on Warped Items & Collectibles: Using $WARPED can provide discounts on various Warped in-game items & collectibles.
-Game Rewards: $WARPED will be used to reward players in-game, in competitions, and more.
$WARPED, EMPOWERING A VIRTUAL GAMING ECOSYSTEM From the creative minds behind Lego Universe and Jumpgate with experience at Star Citizen, Pixar and Disney, alongside the team who crafted the STARL Metaverse Project and MMO Warp Nexus, Warped Games is thrilled to introduce Warped Universe - Welcome to the frontier of gamified virtual exploration.
What are the key features of Warped Universe?
-Interconnected Gameplay Across Multiple Genres
-Empowering Players - From the way you play to the way you extract value from your gaming experiences
-Optional NFT-based Digital Collectibles - Choose your level of on-chain interaction
-Community-Guided Development and Collaborative Storytelling
Warped Games (WARPED) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Warped Games (WARPED) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Warped Games (WARPED) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Warped Games (WARPED) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä WARPED-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WARPED-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät WARPED-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WARPED-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.