Warped Games – hinta (WARPED)
Warped Games (WARPED) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana WARPED on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WARPED-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0033147, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa WARPED on muuttunut -0.19% viimeisen tunnin aikana, +0.10% 24 tunnin aikana ja -0.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Warped Games-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.34M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WARPED-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.94B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.70M.
Tämän päivän aikana Warped Games – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Warped Games – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Warped Games – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Warped Games – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Tänään
|$ 0
|+0.10%
|30 päivää
|$ 0
|+2.28%
|60 päivää
|$ 0
|+48.93%
|90 päivää
|$ 0
|--
What is $WARPED? $WARPED is the ERC-20 utility token that powers the Warped Universe. Its primary utilities include: -Fueling Web2 - Web3 Collectible Conversions: Fueling the portal to player ownership. -Guiding Game Development & Design: Empowering token holders to influence the direction and evolution of the Warped Universe. -Discounts on Warped Items & Collectibles: Using $WARPED can provide discounts on various Warped in-game items & collectibles. -Game Rewards: $WARPED will be used to reward players in-game, in competitions, and more. $WARPED, EMPOWERING A VIRTUAL GAMING ECOSYSTEM From the creative minds behind Lego Universe and Jumpgate with experience at Star Citizen, Pixar and Disney, alongside the team who crafted the STARL Metaverse Project and MMO Warp Nexus, Warped Games is thrilled to introduce Warped Universe - Welcome to the frontier of gamified virtual exploration. What are the key features of Warped Universe? -Interconnected Gameplay Across Multiple Genres -Empowering Players - From the way you play to the way you extract value from your gaming experiences -Optional NFT-based Digital Collectibles - Choose your level of on-chain interaction -Community-Guided Development and Collaborative Storytelling
