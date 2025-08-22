Lisätietoja WANNA-rahakkeesta

Wanna Bot-logo

Wanna Bot – hinta (WANNA)

Ei listattu

1WANNA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00990603
$0.00990603$0.00990603
+0.90%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Wanna Bot (WANNA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:36:11 (UTC+8)

Wanna Bot (WANNA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00968219
$ 0.00968219$ 0.00968219
24 h:n matalin
$ 0.00993365
$ 0.00993365$ 0.00993365
24 h:n korkein

$ 0.00968219
$ 0.00968219$ 0.00968219

$ 0.00993365
$ 0.00993365$ 0.00993365

$ 0.061015
$ 0.061015$ 0.061015

$ 0.0079968
$ 0.0079968$ 0.0079968

--

+0.96%

-33.42%

-33.42%

Wanna Bot (WANNA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00990603. Viimeisen 24 tunnin aikana WANNA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00968219 ja korkeimmillaan $ 0.00993365 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WANNA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.061015, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0079968.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WANNA on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +0.96% 24 tunnin aikana ja -33.42% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Wanna Bot (WANNA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 186.74K
$ 186.74K$ 186.74K

--
----

$ 990.60K
$ 990.60K$ 990.60K

18.85M
18.85M 18.85M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Wanna Bot-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 186.74K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WANNA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.85M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 990.60K.

Wanna Bot (WANNA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Wanna Bot – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Wanna Bot – USD -hinnan muutos oli $ -0.0028393435.
Viimeisten 60 päivän aikana Wanna Bot – USD -hinnan muutos oli $ -0.0006061162.
Viimeisten 90 päivän aikana Wanna Bot – USD -hinnan muutos oli $ -0.007925001864970644.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.96%
30 päivää$ -0.0028393435-28.66%
60 päivää$ -0.0006061162-6.11%
90 päivää$ -0.007925001864970644-44.44%

Mikä on Wanna Bot (WANNA)

Wanna.Bot ? is a prediction platform for content creators to engage with their audience, by allowing them to wager on outcomes in viral challenges, pop culture & more. 'Bet on Anything, with Anyone!' $WANNA is the native utility token used for: Profit Share Fee Discount Referral Incentives Bet & Burn Governance & more.. #SocialFi 🤝 #GambleFi

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Wanna Bot (WANNA) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Wanna Bot-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Wanna Bot (WANNA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wanna Bot (WANNA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wanna Bot-rahakkeelle.

Tarkista Wanna Bot-rahakkeen hintaennuste nyt!

WANNA paikallisiin valuuttoihin

Wanna Bot (WANNA) -rahakkeen tokenomiikka

Wanna Bot (WANNA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WANNA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Wanna Bot (WANNA)”

Paljonko Wanna Bot (WANNA) on arvoltaan tänään?
WANNA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00990603 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WANNA-USD-parin nykyinen hinta?
WANNA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00990603. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Wanna Bot-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WANNA markkina-arvo on $ 186.74K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WANNA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WANNA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.85M USD.
Mikä oli WANNA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WANNA saavutti ATH-hinnaksi 0.061015 USD.
Mikä oli WANNA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WANNA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0079968 USD.
Mikä on WANNA-rahakkeen treidausvolyymi?
WANNA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WANNA tänä vuonna korkeammalle?
WANNA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WANNA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.