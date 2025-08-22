Lisätietoja WANA-rahakkeesta

WANA-rahakkeen hintatiedot

WANA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

WANA-rahakkeen tokenomiikka

WANA-rahakkeen hintaennuste

Wanaka Farm-logo

Wanaka Farm – hinta (WANA)

Ei listattu

1WANA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.002785
$0.002785
+0.70%1D
USD
Reaaliaikainen Wanaka Farm (WANA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:17:00 (UTC+8)

Wanaka Farm (WANA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00274767
$ 0.00274767$ 0.00274767
24 h:n matalin
$ 0.0027927
$ 0.0027927$ 0.0027927
24 h:n korkein

$ 0.00274767
$ 0.00274767$ 0.00274767

$ 0.0027927
$ 0.0027927$ 0.0027927

$ 6.15
$ 6.15$ 6.15

$ 0.00270808
$ 0.00270808$ 0.00270808

+0.31%

+0.79%

-0.45%

-0.45%

Wanaka Farm (WANA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.002785. Viimeisen 24 tunnin aikana WANA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00274767 ja korkeimmillaan $ 0.0027927 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WANA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 6.15, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00270808.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WANA on muuttunut +0.31% viimeisen tunnin aikana, +0.79% 24 tunnin aikana ja -0.45% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Wanaka Farm (WANA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 483.25K
$ 483.25K$ 483.25K

--
----

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

173.52M
173.52M 173.52M

499,955,560.82
499,955,560.82 499,955,560.82

Wanaka Farm-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 483.25K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WANA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 173.52M ja sen kokonaistarjonta on 499955560.82. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.39M.

Wanaka Farm (WANA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Wanaka Farm – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Wanaka Farm – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000153882.
Viimeisten 60 päivän aikana Wanaka Farm – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000889757.
Viimeisten 90 päivän aikana Wanaka Farm – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002545779865480042.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.79%
30 päivää$ -0.0000153882-0.55%
60 päivää$ -0.0000889757-3.19%
90 päivää$ -0.0002545779865480042-8.37%

Mikä on Wanaka Farm (WANA)

Wanaka Farm is an unique NFT blockchain based game where people can own their virtual lands and other NFT items to plant, grow and harvest to earn their crypto.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Wanaka Farm (WANA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Wanaka Farm-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Wanaka Farm (WANA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wanaka Farm (WANA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wanaka Farm-rahakkeelle.

Tarkista Wanaka Farm-rahakkeen hintaennuste nyt!

WANA paikallisiin valuuttoihin

Wanaka Farm (WANA) -rahakkeen tokenomiikka

Wanaka Farm (WANA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WANA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Wanaka Farm (WANA)”

Paljonko Wanaka Farm (WANA) on arvoltaan tänään?
WANA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.002785 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WANA-USD-parin nykyinen hinta?
WANA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.002785. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Wanaka Farm-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WANA markkina-arvo on $ 483.25K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WANA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WANA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 173.52M USD.
Mikä oli WANA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WANA saavutti ATH-hinnaksi 6.15 USD.
Mikä oli WANA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WANA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00270808 USD.
Mikä on WANA-rahakkeen treidausvolyymi?
WANA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WANA tänä vuonna korkeammalle?
WANA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WANA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:17:00 (UTC+8)

Wanaka Farm (WANA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

