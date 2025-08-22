Lisätietoja $TUSK-rahakkeesta

Walrus the tusk – hinta ($TUSK)

Ei listattu

1$TUSK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+3.10%1D
USD
Reaaliaikainen Walrus the tusk ($TUSK) -hintakaavio
Walrus the tusk ($TUSK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00000365
$ 0.00000365$ 0.00000365
24 h:n matalin
$ 0.00000397
$ 0.00000397$ 0.00000397
24 h:n korkein

$ 0.00000365
$ 0.00000365$ 0.00000365

$ 0.00000397
$ 0.00000397$ 0.00000397

$ 0.0001839
$ 0.0001839$ 0.0001839

$ 0.00000215
$ 0.00000215$ 0.00000215

+6.39%

+1.51%

-11.44%

-11.44%

Walrus the tusk ($TUSK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00000391. Viimeisen 24 tunnin aikana $TUSK on vaihdellut alimmillaan $ 0.00000365 ja korkeimmillaan $ 0.00000397 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. $TUSK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0001839, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00000215.

Lyhyen aikavälin tuloksissa $TUSK on muuttunut +6.39% viimeisen tunnin aikana, +1.51% 24 tunnin aikana ja -11.44% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Walrus the tusk ($TUSK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 35.69K
$ 35.69K$ 35.69K

--
----

$ 35.69K
$ 35.69K$ 35.69K

9.00B
9.00B 9.00B

8,999,921,845.037106
8,999,921,845.037106 8,999,921,845.037106

Walrus the tusk-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 35.69K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. $TUSK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.00B ja sen kokonaistarjonta on 8999921845.037106. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 35.69K.

Walrus the tusk ($TUSK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Walrus the tusk – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Walrus the tusk – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000005421.
Viimeisten 60 päivän aikana Walrus the tusk – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000027706.
Viimeisten 90 päivän aikana Walrus the tusk – USD -hinnan muutos oli $ -0.00000210863698114068.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+1.51%
30 päivää$ -0.0000005421-13.86%
60 päivää$ +0.0000027706+70.86%
90 päivää$ -0.00000210863698114068-35.03%

Mikä on Walrus the tusk ($TUSK)

Walrus is the first mammal memecoin that borns thanks to walrus protocol in sui network. It was created to help to on-board the masses to the sui eco in a funny and Friendly way it was also verified in main sui wallet thanks to the co-founder and cpo adeniyi @TuskWalrusOnSui represents a blend of meme culture with crypto economics, leveraging the Sui blockchain's ecosystem to create a unique token persona and community around TUSK.

Walrus the tusk ($TUSK) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Walrus the tusk-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Walrus the tusk ($TUSK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Walrus the tusk ($TUSK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Walrus the tusk-rahakkeelle.

Tarkista Walrus the tusk-rahakkeen hintaennuste nyt!

$TUSK paikallisiin valuuttoihin

Walrus the tusk ($TUSK) -rahakkeen tokenomiikka

Walrus the tusk ($TUSK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää $TUSK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Walrus the tusk ($TUSK)”

Paljonko Walrus the tusk ($TUSK) on arvoltaan tänään?
$TUSK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00000391 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on $TUSK-USD-parin nykyinen hinta?
$TUSK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00000391. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Walrus the tusk-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen $TUSK markkina-arvo on $ 35.69K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on $TUSK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
$TUSK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.00B USD.
Mikä oli $TUSK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
$TUSK saavutti ATH-hinnaksi 0.0001839 USD.
Mikä oli $TUSK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
$TUSK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00000215 USD.
Mikä on $TUSK-rahakkeen treidausvolyymi?
$TUSK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko $TUSK tänä vuonna korkeammalle?
$TUSK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso $TUSK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.