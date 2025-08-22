Lisätietoja WSB-rahakkeesta

WallStreetBets DApp-logo

WallStreetBets DApp – hinta (WSB)

Ei listattu

1WSB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00024291
$0.00024291$0.00024291
+0.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen WallStreetBets DApp (WSB) -hintakaavio
WallStreetBets DApp (WSB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.224723
$ 0.224723$ 0.224723

$ 0
$ 0$ 0

-0.41%

+0.21%

+0.47%

+0.47%

WallStreetBets DApp (WSB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana WSB on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WSB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.224723, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WSB on muuttunut -0.41% viimeisen tunnin aikana, +0.21% 24 tunnin aikana ja +0.47% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

WallStreetBets DApp (WSB) -rahakkeen markkinatiedot

$ 242.91K
$ 242.91K$ 242.91K

--
----

$ 242.91K
$ 242.91K$ 242.91K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

WallStreetBets DApp-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 242.91K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WSB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 242.91K.

WallStreetBets DApp (WSB) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana WallStreetBets DApp – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana WallStreetBets DApp – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana WallStreetBets DApp – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana WallStreetBets DApp – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.21%
30 päivää$ 0+5.55%
60 päivää$ 0+28.47%
90 päivää$ 0--

Mikä on WallStreetBets DApp (WSB)

The WSB movement for financial democracy started on Reddit and became a global phenomenon. This is why (we, the apes) created a Decentralized Application to give our community a tool to voice their opinions as retail investors.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

WallStreetBets DApp (WSB) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

WallStreetBets DApp-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon WallStreetBets DApp (WSB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko WallStreetBets DApp (WSB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita WallStreetBets DApp-rahakkeelle.

Tarkista WallStreetBets DApp-rahakkeen hintaennuste nyt!

WSB paikallisiin valuuttoihin

WallStreetBets DApp (WSB) -rahakkeen tokenomiikka

WallStreetBets DApp (WSB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WSB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”WallStreetBets DApp (WSB)”

Paljonko WallStreetBets DApp (WSB) on arvoltaan tänään?
WSB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WSB-USD-parin nykyinen hinta?
WSB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on WallStreetBets DApp-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WSB markkina-arvo on $ 242.91K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WSB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WSB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli WSB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WSB saavutti ATH-hinnaksi 0.224723 USD.
Mikä oli WSB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WSB-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on WSB-rahakkeen treidausvolyymi?
WSB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WSB tänä vuonna korkeammalle?
WSB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WSB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
