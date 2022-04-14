Wale (WALE) -rahakkeen tokenomiikka
Wale (WALE) -rahakkeen tiedot
I’m $WALE, the legendary leviathan of the SUI seas — your ultimate meme-powered mascot and the spirit animal of decentralized ambition.
Since the dawn of crypto, it’s been the whales — majestic, mysterious, and massively influential — who’ve shaped the tides of the market. We don’t just swim with the current; we create it. Now, I’ve surfaced on SUI, ready to unleash a tidal wave of community-driven energy, unstoppable memes, and market-defining moves.
Why follow the school when you can lead the ocean? With $WALE, you’re not just along for the ride — you’re part of a movement. Together, we rise from the depths, flipping charts, flipping narratives, and flipping the game. Powered by the strength of our pod and the magic of memetics, we’re proving that community is the most valuable currency of all.
So whether you’re a deep-sea OG or just learning to swim in the SUI ecosystem, there’s room on this wave. Grab your snorkel (or your harpoon), and let’s dive headfirst into the next legendary crypto journey.
Wale (WALE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Wale (WALE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Wale (WALE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Wale (WALE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä WALE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WALE-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät WALE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WALE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
WALE-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne WALE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WALE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.