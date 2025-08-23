Lisätietoja WALE-rahakkeesta

USD
Reaaliaikainen Wale (WALE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:59:18 (UTC+8)

Wale (WALE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00001077
$ 0.00001077
24 h:n matalin
$ 0.00001175
$ 0.00001175
24 h:n korkein

$ 0.00001077
$ 0.00001077

$ 0.00001175
$ 0.00001175

$ 0.00381407
$ 0.00381407

$ 0.00000642
$ 0.00000642

+0.88%

+8.86%

+0.42%

+0.42%

Wale (WALE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00001176. Viimeisen 24 tunnin aikana WALE on vaihdellut alimmillaan $ 0.00001077 ja korkeimmillaan $ 0.00001175 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WALE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00381407, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00000642.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WALE on muuttunut +0.88% viimeisen tunnin aikana, +8.86% 24 tunnin aikana ja +0.42% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Wale (WALE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 11.74K
$ 11.74K

--
--

$ 11.74K
$ 11.74K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Wale-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.74K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WALE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.74K.

Wale (WALE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Wale – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Wale – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000017653.
Viimeisten 60 päivän aikana Wale – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000063907.
Viimeisten 90 päivän aikana Wale – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+8.86%
30 päivää$ -0.0000017653-15.01%
60 päivää$ +0.0000063907+54.34%
90 päivää$ 0--

Mikä on Wale (WALE)

I’m $WALE, the legendary leviathan of the SUI seas — your ultimate meme-powered mascot and the spirit animal of decentralized ambition. Since the dawn of crypto, it’s been the whales — majestic, mysterious, and massively influential — who’ve shaped the tides of the market. We don’t just swim with the current; we create it. Now, I’ve surfaced on SUI, ready to unleash a tidal wave of community-driven energy, unstoppable memes, and market-defining moves. Why follow the school when you can lead the ocean? With $WALE, you’re not just along for the ride — you’re part of a movement. Together, we rise from the depths, flipping charts, flipping narratives, and flipping the game. Powered by the strength of our pod and the magic of memetics, we’re proving that community is the most valuable currency of all. So whether you’re a deep-sea OG or just learning to swim in the SUI ecosystem, there’s room on this wave. Grab your snorkel (or your harpoon), and let’s dive headfirst into the next legendary crypto journey.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Wale (WALE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Wale-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Wale (WALE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wale (WALE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wale-rahakkeelle.

Tarkista Wale-rahakkeen hintaennuste nyt!

WALE paikallisiin valuuttoihin

Wale (WALE) -rahakkeen tokenomiikka

Wale (WALE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WALE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Wale (WALE)”

Paljonko Wale (WALE) on arvoltaan tänään?
WALE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00001176 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WALE-USD-parin nykyinen hinta?
WALE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00001176. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Wale-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WALE markkina-arvo on $ 11.74K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WALE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WALE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli WALE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WALE saavutti ATH-hinnaksi 0.00381407 USD.
Mikä oli WALE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WALE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00000642 USD.
Mikä on WALE-rahakkeen treidausvolyymi?
WALE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WALE tänä vuonna korkeammalle?
WALE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WALE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Wale (WALE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.