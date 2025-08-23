Lisätietoja WAGIE-rahakkeesta

WAGIE-logo

WAGIE – hinta (WAGIE)

Ei listattu

1WAGIE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen WAGIE (WAGIE) -hintakaavio
WAGIE (WAGIE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.97%

-2.97%

WAGIE (WAGIE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana WAGIE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WAGIE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WAGIE on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -2.97% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

WAGIE (WAGIE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 7.50K
$ 7.50K$ 7.50K

--
----

$ 7.50K
$ 7.50K$ 7.50K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

WAGIE-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.50K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WAGIE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.50K.

WAGIE (WAGIE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana WAGIE – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana WAGIE – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana WAGIE – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana WAGIE – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-9.01%
60 päivää$ 0+33.67%
90 päivää$ 0--

Mikä on WAGIE (WAGIE)

WAGIE captures the bittersweet reality faced by many in the crypto space—a tale of an average trader who bet it all on the market, only to end up flipping burgers at McDonald's after a brutal downturn. This project serves as a lighthearted reminder of the unpredictable nature of crypto and the resilience needed to keep going, even if it means putting on the McDonald's hat and clocking in. WAGIE isn’t just a meme, it’s a story of bouncing back and finding humor in the journey, no matter where it leads.

WAGIE (WAGIE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

WAGIE-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon WAGIE (WAGIE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko WAGIE (WAGIE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita WAGIE-rahakkeelle.

Tarkista WAGIE-rahakkeen hintaennuste nyt!

WAGIE paikallisiin valuuttoihin

WAGIE (WAGIE) -rahakkeen tokenomiikka

WAGIE (WAGIE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WAGIE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”WAGIE (WAGIE)”

Paljonko WAGIE (WAGIE) on arvoltaan tänään?
WAGIE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WAGIE-USD-parin nykyinen hinta?
WAGIE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on WAGIE-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WAGIE markkina-arvo on $ 7.50K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WAGIE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WAGIE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli WAGIE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WAGIE saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli WAGIE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WAGIE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on WAGIE-rahakkeen treidausvolyymi?
WAGIE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WAGIE tänä vuonna korkeammalle?
WAGIE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WAGIE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
WAGIE (WAGIE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

