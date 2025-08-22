Lisätietoja VVS-rahakkeesta

VVS-rahakkeen hintatiedot

VVS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

VVS-rahakkeen tokenomiikka

VVS-rahakkeen hintaennuste

VVS Finance – hinta (VVS)

1VVS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-0.80%1D
USD
Reaaliaikainen VVS Finance (VVS) -hintakaavio
VVS Finance (VVS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.40%

-0.54%

-7.74%

-7.74%

VVS Finance (VVS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana VVS on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VVS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VVS on muuttunut -0.40% viimeisen tunnin aikana, -0.54% 24 tunnin aikana ja -7.74% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

VVS Finance (VVS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 145.74M
$ 145.74M$ 145.74M

--
----

$ 296.93M
$ 296.93M$ 296.93M

46.49T
46.49T 46.49T

94,709,619,788,177.44
94,709,619,788,177.44 94,709,619,788,177.44

VVS Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 145.74M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VVS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 46.49T ja sen kokonaistarjonta on 94709619788177.44. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 296.93M.

VVS Finance (VVS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana VVS Finance – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana VVS Finance – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana VVS Finance – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana VVS Finance – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.54%
30 päivää$ 0+10.81%
60 päivää$ 0+66.16%
90 päivää$ 0--

Mikä on VVS Finance (VVS)

VVS Finance is a decentralized finance and automated market making platform on the Cronos network by Crypto.com

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

VVS Finance (VVS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

VVS Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon VVS Finance (VVS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko VVS Finance (VVS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita VVS Finance-rahakkeelle.

Tarkista VVS Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

VVS paikallisiin valuuttoihin

VVS Finance (VVS) -rahakkeen tokenomiikka

VVS Finance (VVS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VVS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”VVS Finance (VVS)”

Paljonko VVS Finance (VVS) on arvoltaan tänään?
VVS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VVS-USD-parin nykyinen hinta?
VVS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on VVS Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VVS markkina-arvo on $ 145.74M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VVS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VVS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 46.49T USD.
Mikä oli VVS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VVS saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli VVS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VVS-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on VVS-rahakkeen treidausvolyymi?
VVS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko VVS tänä vuonna korkeammalle?
VVS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VVS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:28:01 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.