Vox Royale (VXR) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Vox Royale (VXR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Vox Royale (VXR) -rahakkeen tiedot

Vox Royale is a dynamic, competitive game that incorporates an extensive range of blockchain mechanics, such as play-to-earn (P2E), wagering, revenue sharing, and staking. Built using Unity, it showcases low-poly voxel-style graphics, providing a distinctive and engaging visual experience. The game is designed for cross-platform play, ensuring accessibility and connectivity for a diverse player base across various devices. This approach not only enhances the gaming experience but also maximizes player interaction and enjoyment.

Virallinen verkkosivusto:
https://voxroyale.xyz/
Valkoinen paperi:
https://vox-royale.gitbook.io/vox-royale

Vox Royale (VXR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Vox Royale (VXR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 650.00K
$ 650.00K
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 17.71K
$ 17.71K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.871076
$ 0.871076
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.0150858
$ 0.0150858
Nykyinen hinta:
$ 0.02724538
$ 0.02724538

Vox Royale (VXR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Vox Royale (VXR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä VXR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VXR-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät VXR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VXR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

VXR-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne VXR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VXR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.