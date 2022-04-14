Voucher GLMR (VGLMR) -rahakkeen tokenomiikka
Voucher GLMR (VGLMR) -rahakkeen tiedot
vGLMR (voucher GLMR) is a liquid staking derivative (LSD) of staked GLMR, with fully underlying GLMR reserve and yield-bearing feature of GLMR staking reward. Users can deposit GLMR into Bifrost SLP protocol and get vGLMR as return, vGLMR can be traded in the open market or be redeemed back to GLMR. Holding vGLMR equals to holding the GLMR staking position, staking rewards appriciate the exchange price of vGLMR.
Why vGLMR?
- Liquid Staking The product allows users to stake GLMR for liquid vToken, (vGLMR). vGLMR will keep receiving staking rewards and can continue to be used in Bifrost and Moonbeam-based DeFi for additional rewards.
- Automatically Staking rewards capturing without scenario limitations SLP will issue Staking rewards to vGLMR by adjusting the price of vGLMR / GLMR upwards. vGLMR Rate = SLP Staking GLMR (SUM) / vGLMR Total Issuance.
- Floating redemption period, vGLMR redemption ≤ 28 days While Moonbeam’s original chain Staking has a fixed 28-day redemption period, Bifrost SLP helps users to realize the possibility of early vGLMR redemption by matching the real-time vGLMR minting quantity with the redemption quantity at the protocol layer in the form of a queue. Theoretically, it can achieve second-level redemption.
- Higher Staking Yield In the SLP protocol, the protocol screens more than 10 verified nodes through governance (subsequently increasing with the overall staking volume) and adds multiple filters such as the number of nominees, commission ratio, and history of blocks out to maximize the return of this verifier portfolio while ensuring that none of the nodes have experienced slashes.
- Multi-environment Compatibility vGLMR is one of Substrate assets in Bifrost parachain, by using the HRMP channels between Bifrost and others, it can be easily utilized in EVM, WASM and Substarte competiable parachains.
Voucher GLMR (VGLMR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Voucher GLMR (VGLMR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Voucher GLMR (VGLMR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Voucher GLMR (VGLMR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä VGLMR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VGLMR-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät VGLMR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VGLMR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
