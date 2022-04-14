Voucher BNC (VBNC) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Voucher BNC (VBNC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Voucher BNC (VBNC) -rahakkeen tiedot

vBNC is a representation Token of liquid staked BNC.

Bifrost is a Liquid Staking app-chain tailored for all blockchains, utilizing decentralized cross-chain interoperability to empower users to earn staking rewards and DeFi yields with flexibility, liquidity, and high security across multiple chains.

The easiest way to understand Bifrost is to see it as a derivative issuer that provides liquidity for all pledged assets, issuing corresponding shadow assets during the bonding period of the original assets. At the same time, the shadow asset is a fungible Token that can be circulated in different DEXs, pools, protocols and across chains.

Virallinen verkkosivusto:
https://bifrost.io/

Voucher BNC (VBNC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Voucher BNC (VBNC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 918.42K
Kokonaistarjonta:
$ 7.10M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 7.10M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 918.42K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.323317
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.124856
Nykyinen hinta:
$ 0.129426
Voucher BNC (VBNC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Voucher BNC (VBNC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä VBNC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VBNC-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät VBNC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VBNC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

VBNC-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne VBNC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VBNC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.