Voucher BNC (VBNC) -rahakkeen tokenomiikka
Voucher BNC (VBNC) -rahakkeen tiedot
vBNC is a representation Token of liquid staked BNC.
Bifrost is a Liquid Staking app-chain tailored for all blockchains, utilizing decentralized cross-chain interoperability to empower users to earn staking rewards and DeFi yields with flexibility, liquidity, and high security across multiple chains.
The easiest way to understand Bifrost is to see it as a derivative issuer that provides liquidity for all pledged assets, issuing corresponding shadow assets during the bonding period of the original assets. At the same time, the shadow asset is a fungible Token that can be circulated in different DEXs, pools, protocols and across chains.
Voucher BNC (VBNC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Voucher BNC (VBNC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Voucher BNC (VBNC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Voucher BNC (VBNC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä VBNC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VBNC-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.