Voucher BNC-logo

Voucher BNC – hinta (VBNC)

Ei listattu

1VBNC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.1268
$0.1268$0.1268
+0.20%1D
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Voucher BNC (VBNC) -hintakaavio
Voucher BNC (VBNC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.124856
$ 0.124856
24 h:n matalin
$ 0.12756
$ 0.12756
24 h:n korkein

$ 0.124856
$ 0.124856

$ 0.12756
$ 0.12756

$ 0.323317
$ 0.323317

$ 0.124856
$ 0.124856

0.00%

+0.22%

-3.13%

-3.13%

Voucher BNC (VBNC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.1268. Viimeisen 24 tunnin aikana VBNC on vaihdellut alimmillaan $ 0.124856 ja korkeimmillaan $ 0.12756 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VBNC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.323317, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.124856.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VBNC on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.22% 24 tunnin aikana ja -3.13% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Voucher BNC (VBNC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 899.79K
$ 899.79K

--
----

$ 899.79K
$ 899.79K

7.10M
7.10M

7,096,161.0
7,096,161.0

Voucher BNC-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 899.79K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VBNC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.10M ja sen kokonaistarjonta on 7096161.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 899.79K.

Voucher BNC (VBNC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Voucher BNC – USD -hinta muuttui $ +0.00027496.
Viimeisten 30 päivän aikana Voucher BNC – USD -hinnan muutos oli $ -0.0146820578.
Viimeisten 60 päivän aikana Voucher BNC – USD -hinnan muutos oli $ -0.0068317938.
Viimeisten 90 päivän aikana Voucher BNC – USD -hinnan muutos oli $ -0.0436503053334094.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00027496+0.22%
30 päivää$ -0.0146820578-11.57%
60 päivää$ -0.0068317938-5.38%
90 päivää$ -0.0436503053334094-25.60%

Mikä on Voucher BNC (VBNC)

vBNC is a representation Token of liquid staked BNC. Bifrost is a Liquid Staking app-chain tailored for all blockchains, utilizing decentralized cross-chain interoperability to empower users to earn staking rewards and DeFi yields with flexibility, liquidity, and high security across multiple chains. The easiest way to understand Bifrost is to see it as a derivative issuer that provides liquidity for all pledged assets, issuing corresponding shadow assets during the bonding period of the original assets. At the same time, the shadow asset is a fungible Token that can be circulated in different DEXs, pools, protocols and across chains.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

Voucher BNC (VBNC) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Voucher BNC-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Voucher BNC (VBNC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Voucher BNC (VBNC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Voucher BNC-rahakkeelle.

Tarkista Voucher BNC-rahakkeen hintaennuste nyt!

VBNC paikallisiin valuuttoihin

Voucher BNC (VBNC) -rahakkeen tokenomiikka

Voucher BNC (VBNC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VBNC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Voucher BNC (VBNC)”

Paljonko Voucher BNC (VBNC) on arvoltaan tänään?
VBNC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.1268 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VBNC-USD-parin nykyinen hinta?
VBNC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.1268. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Voucher BNC-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VBNC markkina-arvo on $ 899.79K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VBNC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VBNC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.10M USD.
Mikä oli VBNC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VBNC saavutti ATH-hinnaksi 0.323317 USD.
Mikä oli VBNC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VBNC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.124856 USD.
Mikä on VBNC-rahakkeen treidausvolyymi?
VBNC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko VBNC tänä vuonna korkeammalle?
VBNC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VBNC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
