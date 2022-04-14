Vortex Protocol (VP) -rahakkeen tokenomiikka
Vortex Protocol (VP) -rahakkeen tiedot
VP has an indispensable position in the Torah ecosystem , As the carrier of Torah’s ecological value transfer, in addition to the circulation of Torah’s entire ecological value, At the same time, it also serves as a proof of the ownership of users in Torah low-carbon resource contribution incentive, equity participation of listed companies, new infrastructure contribution and Torah pool storage contribution. Circulation between, so that the entire ecology will develop in the direction of lower carbon and energy saving, more environmentally friendly and healthy, and more valuable potential.
Vortex Protocol (VP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Vortex Protocol (VP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Vortex Protocol (VP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Vortex Protocol (VP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä VP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VP-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät VP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
VP-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne VP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.