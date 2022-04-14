Voodoo (LDZ) -rahakkeen tokenomiikka
Voodoo (LDZ) -rahakkeen tiedot
What is the project about? We are a Passive Income based NFT project that allows our holders to stake and earn our native token Voodoo by holding one of our NFTs! We are also currently creating several DAOs and raid-2-Earn systems within our community to further benefit our project, roadmap, and goals!
What makes your project unique? We are the first metaphysical healing based project that allows its holders to stake and earn our token $Voodoo!
History of your project. We have one Sold out collection with another one currently minting! We have grown tremendously in our 7 months of trading and networking!
What’s next for your project? We look to expand our token Voodoo, and bring many different use case scenarios. Such as our OG trait shop, Our Raid2Earn platform, and our three staking pools!
What can your token be used for? Voodoo can be used to purchase our Project NFTs, it also can be used in our Trait Shop, our holders can even mint our current collection in Voodoo Token!
Voodoo (LDZ) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Voodoo (LDZ) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Voodoo (LDZ) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Voodoo (LDZ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä LDZ-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LDZ-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät LDZ-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LDZ-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Haluatko tietää, minne LDZ-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LDZ-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.