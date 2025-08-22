Lisätietoja VNXAU-rahakkeesta

VNXAU-rahakkeen hintatiedot

VNXAU-rahakkeen virallinen verkkosivusto

VNXAU-rahakkeen tokenomiikka

VNXAU-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

VNX Gold-logo

VNX Gold – hinta (VNXAU)

Ei listattu

1VNXAU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$107.64
$107.64$107.64
-0.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen VNX Gold (VNXAU) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:41:19 (UTC+8)

VNX Gold (VNXAU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 107.64
$ 107.64$ 107.64
24 h:n matalin
$ 108.55
$ 108.55$ 108.55
24 h:n korkein

$ 107.64
$ 107.64$ 107.64

$ 108.55
$ 108.55$ 108.55

$ 116.41
$ 116.41$ 116.41

$ 51.65
$ 51.65$ 51.65

-0.01%

+0.39%

+0.33%

+0.33%

VNX Gold (VNXAU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $108.45. Viimeisen 24 tunnin aikana VNXAU on vaihdellut alimmillaan $ 107.64 ja korkeimmillaan $ 108.55 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VNXAU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 116.41, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 51.65.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VNXAU on muuttunut -0.01% viimeisen tunnin aikana, +0.39% 24 tunnin aikana ja +0.33% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

VNX Gold (VNXAU) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.03M
$ 3.03M$ 3.03M

--
----

$ 3.03M
$ 3.03M$ 3.03M

28.10K
28.10K 28.10K

28,100.0
28,100.0 28,100.0

VNX Gold-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.03M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VNXAU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 28.10K ja sen kokonaistarjonta on 28100.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.03M.

VNX Gold (VNXAU) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana VNX Gold – USD -hinta muuttui $ +0.424729.
Viimeisten 30 päivän aikana VNX Gold – USD -hinnan muutos oli $ -1.4076267750.
Viimeisten 60 päivän aikana VNX Gold – USD -hinnan muutos oli $ +0.4909748400.
Viimeisten 90 päivän aikana VNX Gold – USD -hinnan muutos oli $ -0.02698704709421.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.424729+0.39%
30 päivää$ -1.4076267750-1.29%
60 päivää$ +0.4909748400+0.45%
90 päivää$ -0.02698704709421-0.02%

Mikä on VNX Gold (VNXAU)

VNX Gold (VNXAU) is a multichain token fully backed by physical gold that is certified by the London Bullion Market Association (LBMA). 1 VNXAU token equals 1 gram of physical gold. This token represents individual ownership of the physical gold that is stored in segregated storage in a high-security vault in Liechtenstein, a country with a stable economy with an S&P AAA rating, and a member of the EEA. Since VNX Gold tokens are linked to an actual physical gold, they offer the same benefits as gold, such as store of value, protection against volatility and inflation, and high liquidity – with complete digital convenience and freedom. VNXAU token generation and all services in respect of the tokens are carried out by VNX Commodities, a company registered with the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA) under the Tokens and TT Services Providers Law (TVTG) (https://fmaregister.fma-li.li/search?searchText=&number=310339&category=) The token is currently issued on two blockchains (Ethereum and Q) and the company continues development of new use cases with other blockchains.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

VNX Gold (VNXAU) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

VNX Gold-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon VNX Gold (VNXAU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko VNX Gold (VNXAU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita VNX Gold-rahakkeelle.

Tarkista VNX Gold-rahakkeen hintaennuste nyt!

VNXAU paikallisiin valuuttoihin

VNX Gold (VNXAU) -rahakkeen tokenomiikka

VNX Gold (VNXAU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VNXAU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”VNX Gold (VNXAU)”

Paljonko VNX Gold (VNXAU) on arvoltaan tänään?
VNXAU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 108.45 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VNXAU-USD-parin nykyinen hinta?
VNXAU -USD-parin nykyinen hinta on $ 108.45. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on VNX Gold-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VNXAU markkina-arvo on $ 3.03M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VNXAU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VNXAU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 28.10K USD.
Mikä oli VNXAU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VNXAU saavutti ATH-hinnaksi 116.41 USD.
Mikä oli VNXAU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VNXAU-rahakkeen ATL-hinta oli 51.65 USD.
Mikä on VNXAU-rahakkeen treidausvolyymi?
VNXAU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko VNXAU tänä vuonna korkeammalle?
VNXAU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VNXAU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:41:19 (UTC+8)

VNX Gold (VNXAU) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.