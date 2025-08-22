VNX EURO – hinta (VEUR)
VNX EURO (VEUR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.16. Viimeisen 24 tunnin aikana VEUR on vaihdellut alimmillaan $ 1.16 ja korkeimmillaan $ 1.17 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VEUR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.2, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.003.
Lyhyen aikavälin tuloksissa VEUR on muuttunut +0.10% viimeisen tunnin aikana, -0.44% 24 tunnin aikana ja -0.44% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
VNX EURO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.21M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VEUR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.76M ja sen kokonaistarjonta on 2764082.75105. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.21M.
Tämän päivän aikana VNX EURO – USD -hinta muuttui $ -0.005154202920724.
Viimeisten 30 päivän aikana VNX EURO – USD -hinnan muutos oli $ -0.0088559040.
Viimeisten 60 päivän aikana VNX EURO – USD -hinnan muutos oli $ +0.0101480280.
Viimeisten 90 päivän aikana VNX EURO – USD -hinnan muutos oli $ +0.0244577872968533.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.005154202920724
|-0.44%
|30 päivää
|$ -0.0088559040
|-0.76%
|60 päivää
|$ +0.0101480280
|+0.87%
|90 päivää
|$ +0.0244577872968533
|+2.15%
What is the project about? VNX Euro (VEUR) is a token referencing Euro from a token generator licensed under the Blockchain act in Liechtenstein. What makes your project unique? Being referenced to traditional currency, VNX Euro offers a traditional asset in the digital form. VEUR token generation and all services in respect of the tokens are carried out by VNX Commodities, a company registered with the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA) under the Tokens and TT Services Providers Law (TVTG) (https://fmaregister.fma-li.li/search?searchText=&number=310339&category=) History of your project. VNX, a Liechtenstein-based company registered by the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA). In April 2022 VNX launched its European platform for investment into tokenized traditional assets and issues the first European multichain token fully backed by physical gold and represents individual ownership of the gold - VNX Gold (VNXAU). In December 2022, VNX added VNX Euro (VEUR) and VNX Swiss Franc (VCHF), expanding investor capabilities in the crypto space by offering digital assets tied to traditional currencies. VNX Euro (VEUR) and VNX Swiss Franc (VCHF) are tokens referencing respective fiat currencies. VNX stablecoins provide the ability for crypto users to trade in native currencies as well as manage their portfolio more effectively: to hedge, trade, and profit with more options. What’s next for your project? VNX aims to make VNX Euro (VEUR) available to users by expanding the list of cryptocurrency exchanges where it is traded. There are also plans to release the token on various blockchains, making it multichain. What can your token be used for? Hedge. Hold VEUR to hedge against crypto volatility and avoid losses during a market decline; Trade. Buy and sell digital assets in a matter of minutes on CEXs and DEXs; Earn. Lend, provide liquidity, stake and use other investment opportunities in CeFi/DeFi.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
VNX EURO (VEUR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VEUR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
