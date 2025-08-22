Lisätietoja VGBP-rahakkeesta

VGBP-rahakkeen hintatiedot

VGBP-rahakkeen valkoinen paperi

VGBP-rahakkeen virallinen verkkosivusto

VGBP-rahakkeen tokenomiikka

VGBP-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

VNX British Pound-logo

VNX British Pound – hinta (VGBP)

Ei listattu

1VGBP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.35
$1.35$1.35
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen VNX British Pound (VGBP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:16:06 (UTC+8)

VNX British Pound (VGBP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.35
$ 1.35$ 1.35
24 h:n matalin
$ 1.35
$ 1.35$ 1.35
24 h:n korkein

$ 1.35
$ 1.35$ 1.35

$ 1.35
$ 1.35$ 1.35

$ 1.63
$ 1.63$ 1.63

$ 1.32
$ 1.32$ 1.32

-0.03%

-0.01%

-0.18%

-0.18%

VNX British Pound (VGBP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.35. Viimeisen 24 tunnin aikana VGBP on vaihdellut alimmillaan $ 1.35 ja korkeimmillaan $ 1.35 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VGBP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.63, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.32.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VGBP on muuttunut -0.03% viimeisen tunnin aikana, -0.01% 24 tunnin aikana ja -0.18% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

VNX British Pound (VGBP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 619.53K
$ 619.53K$ 619.53K

--
----

$ 619.53K
$ 619.53K$ 619.53K

458.57K
458.57K 458.57K

458,569.85417
458,569.85417 458,569.85417

VNX British Pound-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 619.53K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VGBP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 458.57K ja sen kokonaistarjonta on 458569.85417. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 619.53K.

VNX British Pound (VGBP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana VNX British Pound – USD -hinta muuttui $ -0.000222301765673.
Viimeisten 30 päivän aikana VNX British Pound – USD -hinnan muutos oli $ -0.0033058800.
Viimeisten 60 päivän aikana VNX British Pound – USD -hinnan muutos oli $ +0.0006228900.
Viimeisten 90 päivän aikana VNX British Pound – USD -hinnan muutos oli $ -0.0013404909493116.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000222301765673-0.01%
30 päivää$ -0.0033058800-0.24%
60 päivää$ +0.0006228900+0.05%
90 päivää$ -0.0013404909493116-0.09%

Mikä on VNX British Pound (VGBP)

VNX British Pound (VGBP) is a multichain token referencing British Pound from an issuer licensed under the Blockchain act in Liechtenstein. Each VGBP is backed 1:1 by GBP reserves held in banks in Switzerland and Liechtenstein. Information about the reserves and independent audits is publicly available at https://vnx.li/transparency/. Being referenced to traditional currency, VNX British Pound offers a traditional asset in the digital form. This is a more stable and reliable instrument for the operations in the crypto market.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

VNX British Pound (VGBP) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

VNX British Pound-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon VNX British Pound (VGBP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko VNX British Pound (VGBP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita VNX British Pound-rahakkeelle.

Tarkista VNX British Pound-rahakkeen hintaennuste nyt!

VGBP paikallisiin valuuttoihin

VNX British Pound (VGBP) -rahakkeen tokenomiikka

VNX British Pound (VGBP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VGBP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”VNX British Pound (VGBP)”

Paljonko VNX British Pound (VGBP) on arvoltaan tänään?
VGBP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.35 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VGBP-USD-parin nykyinen hinta?
VGBP -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.35. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on VNX British Pound-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VGBP markkina-arvo on $ 619.53K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VGBP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VGBP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 458.57K USD.
Mikä oli VGBP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VGBP saavutti ATH-hinnaksi 1.63 USD.
Mikä oli VGBP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VGBP-rahakkeen ATL-hinta oli 1.32 USD.
Mikä on VGBP-rahakkeen treidausvolyymi?
VGBP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko VGBP tänä vuonna korkeammalle?
VGBP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VGBP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:16:06 (UTC+8)

VNX British Pound (VGBP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.