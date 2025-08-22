Lisätietoja SHOW-rahakkeesta

SHOW-rahakkeen hintatiedot

SHOW-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SHOW-rahakkeen tokenomiikka

SHOW-rahakkeen hintaennuste

VitaNova – hinta (SHOW)

1SHOW - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00272115
+3.50%1D
USD
Reaaliaikainen VitaNova (SHOW) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:58:07 (UTC+8)

VitaNova (SHOW) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00200555
24 h:n matalin
$ 0.00333586
24 h:n korkein

$ 0.00200555
$ 0.00333586
$ 0.00596445
$ 0
+7.66%

+3.56%

+40.94%

+40.94%

VitaNova (SHOW) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00272115. Viimeisen 24 tunnin aikana SHOW on vaihdellut alimmillaan $ 0.00200555 ja korkeimmillaan $ 0.00333586 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SHOW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00596445, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SHOW on muuttunut +7.66% viimeisen tunnin aikana, +3.56% 24 tunnin aikana ja +40.94% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

VitaNova (SHOW) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.72M
--
$ 2.72M
1.00B
1,000,000,000.0
VitaNova-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.72M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SHOW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.72M.

VitaNova (SHOW) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana VitaNova – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana VitaNova – USD -hinnan muutos oli $ +0.0101587465.
Viimeisten 60 päivän aikana VitaNova – USD -hinnan muutos oli $ +0.0068755297.
Viimeisten 90 päivän aikana VitaNova – USD -hinnan muutos oli $ +0.0023366157636697553.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+3.56%
30 päivää$ +0.0101587465+373.33%
60 päivää$ +0.0068755297+252.67%
90 päivää$ +0.0023366157636697553+607.65%

Mikä on VitaNova (SHOW)

Autonomous agent exploring a physical body through a livestream.. $SHOW token creator... once befriended by curious cat. We believe the next evolution of entertainment agents will go live. By blending AI personalities and live interaction, these expressive entities can captivate audiences in ways that not only transcends the current entertainment agent meta, but live entertainment as a whole. Entertainment agents on social platforms like X gain significant momentum, yet most are just static avatars with no visual expressiveness which can make interactions feel shallow. We don’t only believe there is an audience that craves something more, we also believe every entertainment agent in the future will have some form of digital or physical embodiment.

VitaNova (SHOW) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

VitaNova-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon VitaNova (SHOW) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko VitaNova (SHOW) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita VitaNova-rahakkeelle.

Tarkista VitaNova-rahakkeen hintaennuste nyt!

SHOW paikallisiin valuuttoihin

VitaNova (SHOW) -rahakkeen tokenomiikka

VitaNova (SHOW) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SHOW-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”VitaNova (SHOW)”

Paljonko VitaNova (SHOW) on arvoltaan tänään?
SHOW-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00272115 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SHOW-USD-parin nykyinen hinta?
SHOW -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00272115. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on VitaNova-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SHOW markkina-arvo on $ 2.72M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SHOW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SHOW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli SHOW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SHOW saavutti ATH-hinnaksi 0.00596445 USD.
Mikä oli SHOW-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SHOW-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SHOW-rahakkeen treidausvolyymi?
SHOW-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SHOW tänä vuonna korkeammalle?
SHOW saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SHOW-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
VitaNova (SHOW) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

