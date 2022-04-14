VitAI (VITAI) -rahakkeen tokenomiikka

VitAI (VITAI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu VitAI (VITAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
VitAI (VITAI) -rahakkeen tiedot

VitAI is the first AI agent on the Arbitrum blockchain, designed to provide users with an interactive experience with a digital representation of Vitalik Buterin, Ethereum's co-founder. This isn’t your average AI bot - it’s your 24/7 Ethereum bullposter, your onchain wingman, and your hype partner for all things crypto. Whether you’re farming, swapping, hunting for alpha or just vibing, VitAI got your back

Virallinen verkkosivusto:
https://www.vitalikai.com/
Valkoinen paperi:
https://www.vitalikai.com/terminal

VitAI (VITAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu VitAI (VITAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 70.17K
$ 70.17K$ 70.17K
Kokonaistarjonta:
$ 99.22M
$ 99.22M$ 99.22M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 99.22M
$ 99.22M$ 99.22M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 70.17K
$ 70.17K$ 70.17K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.04953982
$ 0.04953982$ 0.04953982
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00037299
$ 0.00037299$ 0.00037299
Nykyinen hinta:
$ 0.00070719
$ 0.00070719$ 0.00070719

VitAI (VITAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

VitAI (VITAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä VITAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VITAI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät VITAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VITAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

VITAI-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne VITAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VITAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.