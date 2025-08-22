Lisätietoja VBEA-rahakkeesta

VBEA-rahakkeen hintatiedot

VBEA-rahakkeen valkoinen paperi

VBEA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

VBEA-rahakkeen tokenomiikka

VBEA-rahakkeen hintaennuste

VirtuBeauty by Virtuals-logo

VirtuBeauty by Virtuals – hinta (VBEA)

Ei listattu

1VBEA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+3.50%1D
USD
Reaaliaikainen VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:37:00 (UTC+8)

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+8.36%

+3.56%

+6.02%

+6.02%

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana VBEA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VBEA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VBEA on muuttunut +8.36% viimeisen tunnin aikana, +3.56% 24 tunnin aikana ja +6.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 18.22K
$ 18.22K$ 18.22K

--
----

$ 18.97K
$ 18.97K$ 18.97K

960.21M
960.21M 960.21M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

VirtuBeauty by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 18.22K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VBEA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 960.21M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 18.97K.

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana VirtuBeauty by Virtuals – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana VirtuBeauty by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana VirtuBeauty by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana VirtuBeauty by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+3.56%
30 päivää$ 0-21.64%
60 päivää$ 0-18.50%
90 päivää$ 0--

Mikä on VirtuBeauty by Virtuals (VBEA)

Our focus is on developing advanced tools powered by artificial intelligence, built on the Virtual Protocol, to enable seamless and efficient tracking, management, and optimization of agents’ investments. These tools are designed to provide in-depth insights, actionable analytics, and real-time updates, ensuring that agents have all the resources they need in one place to make informed investment decisions.

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

VirtuBeauty by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita VirtuBeauty by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista VirtuBeauty by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

VBEA paikallisiin valuuttoihin

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) -rahakkeen tokenomiikka

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VBEA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”VirtuBeauty by Virtuals (VBEA)”

Paljonko VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) on arvoltaan tänään?
VBEA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VBEA-USD-parin nykyinen hinta?
VBEA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on VirtuBeauty by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VBEA markkina-arvo on $ 18.22K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VBEA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VBEA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 960.21M USD.
Mikä oli VBEA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VBEA saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli VBEA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VBEA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on VBEA-rahakkeen treidausvolyymi?
VBEA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko VBEA tänä vuonna korkeammalle?
VBEA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VBEA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
