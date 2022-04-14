VirtualDaos (DAOX) -rahakkeen tokenomiikka
VirtualDaos (DAOX) -rahakkeen tiedot
At VirtualDaos, we believe that AI is the driving force behind the evolution of decentralized organizations. Our vision is centered on two core pillars:
DAO Funds: Shaping the Future of Autonomous Organizations VirtualDaos empowers DAOs to operate with unparalleled efficiency and adaptability. By integrating AI at their core, DAOs become more than communities—they evolve into intelligent, self-sustaining networks capable of making data-driven decisions and optimizing outcomes for all participants.
AI Agents: Simplifying Decentralization Our AI-powered agents transform the way users interact with web3. From automating complex tasks to providing intuitive interfaces, VirtualDaos bridges the gap between blockchain technology and mass adoption, making decentralized systems accessible to everyone.
VirtualDaos isn’t just a tool; it’s a gateway to the next generation of decentralized intelligence. Whether you're a DAO pioneer, an AI enthusiast, or a visionary seeking to shape the decentralized future, SuiAgent offers a unique opportunity to redefine what’s possible.
VirtualDaos (DAOX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu VirtualDaos (DAOX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
VirtualDaos (DAOX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
VirtualDaos (DAOX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä DAOX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DAOX-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät DAOX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DAOX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
DAOX-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne DAOX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DAOX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.