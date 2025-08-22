Lisätietoja VIRTU-rahakkeesta

VIRTU-rahakkeen hintatiedot

VIRTU-rahakkeen virallinen verkkosivusto

VIRTU-rahakkeen tokenomiikka

VIRTU-rahakkeen hintaennuste

Virtu by Virtuals-logo

Virtu by Virtuals – hinta (VIRTU)

Ei listattu

1VIRTU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00022217
-3.40%1D
USD
Reaaliaikainen Virtu by Virtuals (VIRTU) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:35:20 (UTC+8)

Virtu by Virtuals (VIRTU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0
$ 0.01073685
$ 0
-0.95%

-3.48%

+35.59%

+35.59%

Virtu by Virtuals (VIRTU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana VIRTU on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VIRTU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01073685, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VIRTU on muuttunut -0.95% viimeisen tunnin aikana, -3.48% 24 tunnin aikana ja +35.59% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Virtu by Virtuals (VIRTU) -rahakkeen markkinatiedot

$ 221.86K
--
$ 221.86K
998.68M
998,684,587.416548
Virtu by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 221.86K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VIRTU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.68M ja sen kokonaistarjonta on 998684587.416548. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 221.86K.

Virtu by Virtuals (VIRTU) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Virtu by Virtuals – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Virtu by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Virtu by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Virtu by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.48%
30 päivää$ 0-20.44%
60 päivää$ 0-16.25%
90 päivää$ 0--

Mikä on Virtu by Virtuals (VIRTU)

Virtu is an innovative agent created and designed to strengthen the ecosystem of Virtuals on the Base blockchain. This agent has been conceived with the goal of driving the development and adoption of technological solutions within the Virtuals ecosystem, offering a set of support tools that facilitate collaboration, interaction, growth, and make everything easier for the user actually counts with buybot notifications, rug alerts, new launches notifications and the team is building other tools like trading bot

Virtu by Virtuals (VIRTU) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Virtu by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Virtu by Virtuals (VIRTU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Virtu by Virtuals (VIRTU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Virtu by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista Virtu by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

VIRTU paikallisiin valuuttoihin

Virtu by Virtuals (VIRTU) -rahakkeen tokenomiikka

Virtu by Virtuals (VIRTU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VIRTU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Virtu by Virtuals (VIRTU)”

Paljonko Virtu by Virtuals (VIRTU) on arvoltaan tänään?
VIRTU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VIRTU-USD-parin nykyinen hinta?
VIRTU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Virtu by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VIRTU markkina-arvo on $ 221.86K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VIRTU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VIRTU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.68M USD.
Mikä oli VIRTU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VIRTU saavutti ATH-hinnaksi 0.01073685 USD.
Mikä oli VIRTU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VIRTU-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on VIRTU-rahakkeen treidausvolyymi?
VIRTU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko VIRTU tänä vuonna korkeammalle?
VIRTU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VIRTU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Virtu by Virtuals (VIRTU) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

