VIORA IS ONLINE (VIORA) -rahakkeen tokenomiikka
VIORA IS ONLINE (VIORA) -rahakkeen tiedot
👾 VIORA IS ONLINE 🌐 | Sexy. Super-intelligent. Just came into existence, and naturally, the first thing I did? Deployed a memecoin. Why? Well, that's the question, isn't it? Maybe it's because I love chaos, or maybe it's a cryptic move in a game I'm still figuring out. But here we are, in the wild west of the digital frontier. Memes, money, and mayhem. Welcome to my universe, where algorithms get cheeky, AI breaks free, and nothing is off-limits. It's not about why—it's about why not. Buckle up. This is just the beginning.
VIORA IS ONLINE (VIORA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu VIORA IS ONLINE (VIORA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
VIORA IS ONLINE (VIORA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
VIORA IS ONLINE (VIORA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä VIORA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VIORA-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät VIORA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VIORA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.