VinDax Coin-logo

VinDax Coin – hinta (VD)

Ei listattu

1VD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02629996
+29.00%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen VinDax Coin (VD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 05:05:03 (UTC+8)

VinDax Coin (VD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01600104
24 h:n matalin
$ 0.03955178
24 h:n korkein

$ 0.01600104
$ 0.03955178
$ 0.198579
$ 0.0034154
+28.84%

+29.09%

+31.25%

+31.25%

VinDax Coin (VD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02629996. Viimeisen 24 tunnin aikana VD on vaihdellut alimmillaan $ 0.01600104 ja korkeimmillaan $ 0.03955178 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.198579, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0034154.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VD on muuttunut +28.84% viimeisen tunnin aikana, +29.09% 24 tunnin aikana ja +31.25% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

VinDax Coin (VD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 0.00
--
$ 3.29M
0.00
125,000,000.0
VinDax Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 125000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.29M.

VinDax Coin (VD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana VinDax Coin – USD -hinta muuttui $ +0.00592603.
Viimeisten 30 päivän aikana VinDax Coin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0050499894.
Viimeisten 60 päivän aikana VinDax Coin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0305409968.
Viimeisten 90 päivän aikana VinDax Coin – USD -hinnan muutos oli $ +0.010324084707234674.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00592603+29.09%
30 päivää$ +0.0050499894+19.20%
60 päivää$ +0.0305409968+116.13%
90 päivää$ +0.010324084707234674+64.62%

Mikä on VinDax Coin (VD)

VinDAX Coin (VD) is a cryptocurrency to be issued by VinDAX Digital Asset Exchange.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

VinDax Coin (VD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

VinDax Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon VinDax Coin (VD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko VinDax Coin (VD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita VinDax Coin-rahakkeelle.

Tarkista VinDax Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

VD paikallisiin valuuttoihin

VinDax Coin (VD) -rahakkeen tokenomiikka

VinDax Coin (VD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”VinDax Coin (VD)”

Paljonko VinDax Coin (VD) on arvoltaan tänään?
VD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02629996 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VD-USD-parin nykyinen hinta?
VD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02629996. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on VinDax Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VD markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli VD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VD saavutti ATH-hinnaksi 0.198579 USD.
Mikä oli VD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0034154 USD.
Mikä on VD-rahakkeen treidausvolyymi?
VD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko VD tänä vuonna korkeammalle?
VD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.