Lisätietoja VIKTO-rahakkeesta

VIKTO-rahakkeen hintatiedot

VIKTO-rahakkeen tokenomiikka

VIKTO-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Vikto-logo

Vikto – hinta (VIKTO)

Ei listattu

1VIKTO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00042647
$0.00042647$0.00042647
+11.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Vikto (VIKTO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 05:04:28 (UTC+8)

Vikto (VIKTO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00151706
$ 0.00151706$ 0.00151706

$ 0
$ 0$ 0

+0.54%

+11.44%

+11.86%

+11.86%

Vikto (VIKTO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana VIKTO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VIKTO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00151706, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VIKTO on muuttunut +0.54% viimeisen tunnin aikana, +11.44% 24 tunnin aikana ja +11.86% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Vikto (VIKTO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 426.47K
$ 426.47K$ 426.47K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vikto-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VIKTO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 426.47K.

Vikto (VIKTO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Vikto – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Vikto – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Vikto – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Vikto – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+11.44%
30 päivää$ 0-13.49%
60 päivää$ 0+8.14%
90 päivää$ 0--

Mikä on Vikto (VIKTO)

Vikto Trading Bot is a revolutionary crypto trading tool integrated directly into Telegram, powered by the high-performance Viction blockchain. With near-zero transaction fees and EVM compatibility, Vikto enables traders to execute fast, cost-effective trades with a user-friendly interface. Our upcoming token launch will unlock more features, making crypto trading accessible and profitable for everyone.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Vikto-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Vikto (VIKTO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Vikto (VIKTO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Vikto-rahakkeelle.

Tarkista Vikto-rahakkeen hintaennuste nyt!

VIKTO paikallisiin valuuttoihin

Vikto (VIKTO) -rahakkeen tokenomiikka

Vikto (VIKTO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VIKTO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Vikto (VIKTO)”

Paljonko Vikto (VIKTO) on arvoltaan tänään?
VIKTO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VIKTO-USD-parin nykyinen hinta?
VIKTO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Vikto-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VIKTO markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VIKTO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VIKTO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli VIKTO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VIKTO saavutti ATH-hinnaksi 0.00151706 USD.
Mikä oli VIKTO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VIKTO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on VIKTO-rahakkeen treidausvolyymi?
VIKTO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko VIKTO tänä vuonna korkeammalle?
VIKTO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VIKTO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 05:04:28 (UTC+8)

Vikto (VIKTO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.