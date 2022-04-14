Viking Token (VIKI) -rahakkeen tokenomiikka
Viking Token (VIKI) -rahakkeen tiedot
Viking Swap 🔸 Bitcoin Aggregation Protocol
Like other aggregator DEXs, Viking Swap uses similar functions. The features that distinguish Viking from other aggregator DEXs are;
- Using the liquidity pools of Bitcoin DEXs
- Bringing users into the Bitcoin ecosystem with various swap rewards
- Unique platform features
- Integration with emerging Bitcoin L2 technologies
- Having a strong community
Swap and Earn VIKI: When you swap any trading pair, you earn VIKI Token. Reward Mechanism: 1 STX = 1 VIKI
Swap and Burn VIKI - Deflationary Effect: When you swap any trading pair, you run the VIKI burn mechanism. Burn Mechanism: 1 STX = 1 VIKI
Platform Fee: Aggregator protocols deduct a certain fee from each swap. This guarantees the smooth operation and sustainability of the platform. Viking Swap charges a 1% fee on each transaction and rewards its users with VIKI in return.
Viking Token (VIKI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Viking Token (VIKI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Viking Token (VIKI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Viking Token (VIKI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä VIKI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VIKI-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät VIKI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VIKI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
VIKI-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne VIKI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VIKI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.