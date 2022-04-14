Viking Elon (VELON) -rahakkeen tokenomiikka
Viking Elon (VELON) -rahakkeen tiedot
The Viking Elon is a crypto project that builds Metaverse NFT-based game. Moreover, players could play to earn there. The nearest project’s plans include preselling in-game NFTs and launching the Viking Elon Game. Such a P2E game will be available on all devices. Moreover, users could mint and trade nonfungible tokens and enjoy a variety of gameplay such as refinement and reproduction. Also, this community-driven startup has issued $VELON altcoin with auto-staking rewards. Find more details about the coin in the next paragraph.
VELON is a BEP20 (BSC) token with a 12% tax rate. Therefore, the coin contract charges each transaction with a twelve percent fee and reallocates it. Automatically, 4-5% goes to the existing token-holders. Another 3-4% goes to marketing and development purposes. Also, 2% goes to the liquidity pool on the PancakeSwap. The rest 1%, goes to the burning address. However, the primary utility value allows token-owners to play with other players, buy and sell lands and assets in The Viking Elon’s metaverse.
Viking Elon (VELON) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Viking Elon (VELON) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Viking Elon (VELON) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Viking Elon (VELON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä VELON-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VELON-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät VELON-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VELON-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
