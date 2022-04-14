VIDY (VIDY) -rahakkeen tokenomiikka
VIDY (VIDY) -rahakkeen tiedot
Vidy is the world's first decentralized ad network, powered by the Ethereum blockchain. Vidy's ad platform allows advertisers to embed video ads directly into hyper-relevant website text, improving user experience, ad conversions and publisher payments.
Vidy is one of the few crypto companies in the world that is actually live in production and presently working with the largest and most prestigious companies of the world. Vidy is revenue positive with tier 1 advertisers buying the Vidy ad unit, and has over 3 billion monthly pageviews on major publishers around the globe. Vidy plans to harness this massive userbase to facilitate major adoption of VidyCoin as a means for ad rewards and purchases on every page.
Vidy has invented the world's first single-page invisible embed layer for video that is completely decentralized. With just a hold, users reveal tiny hyper-relevant videos embedded in the text of any page on the web that supplement their reading experience effortlessly. All video ads are placed with an NLP consensus protocol driven by miners. Each time a user unveils a video ad, he earns rewards in the form of VidyCoin that can then be used in the various forms:
- Redeem / Purchase goods and services on the Vidy Ecosystem
- Purchase advertising campaigns
- Staking VidyCoin to get access to premium advertising and/or publisher features
With a team of veteran engineers, industry-leading advisors and world-class brand partners, Vidy is on its way to reinventing digital advertisement, e-commerce, and video entertainment. For the first time, cryptocurrency application will be available to the masses without any switching cost.
Vidy has already integrated its technology and signed commercial agreements with more than 40 publishers globally. This gives Vidy an exposure of more than 3 billion page views a month or more than 150 million unique visitor exposures a month across Singapore, Indonesia, Taiwan, Philippines, China, Australia, Malaysia, Vietnam and America. At the current moment, Vidy is receiving datapoints from these integrations that are in the billions, and has seen click through / view-rates of more than 30% consistently across the various publishing platforms.
VIDY (VIDY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu VIDY (VIDY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
VIDY (VIDY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
VIDY (VIDY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä VIDY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VIDY-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät VIDY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VIDY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
VIDY-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne VIDY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VIDY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.